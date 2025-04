HfG Open Air Kino 2025

„Freiheit“ ist das lose Leitthema des studentischen Teams vom „Kino im Blauen Salon“ für sein diesmal bereits Ende Mai anlaufendes „Open Air Kino“ auf der Wiese vor der HfG.

Denn die sechste Ausgabe startet im Rahmen des Wissenschaftsfestivals „Effekte“ mit „Die zwölf Geschworenen“ in der englischen Originalfassung „12 Angry Men“ (Fr, 23.5.), Sidney Lumets Kammerspiel von 1957 über die Jury als Herzstück des amerikanischen Justizsystems. Als Gegenentwurf zum zeitgleich reüssierenden Blaxploitation-Kino kombiniert der Senegalese Djibril Diop Mambéty in „Touki Bouki“ (Sa, 24.5.) Film noir und Nouvelle Vague, Komödie und Sozialkritik.

1992 verfilmte Sally Potter Virginia Woolfs „Orlando“ (So, 25.5.) mit Tilda Swinton in der androgynen Titelrolle als schwelgerisches Kostümdrama. Anschließend gezeigt wird „Die allseitig reduzierte Persönlichkeit – Redupers“ (Do, 29.5.), der erste Langfilm von und mit Regisseurin, Schauspielerin und Frauenaktivistin Helke Sander, dessen Szenen ohne feste Regieanweisungen entstanden sind. Und mit „Pippi außer Rand und Band“ (So, 1.6.) lässt das stärkste Mädchen der Welt selige Kindheitserinnerungen aufkommen.

Außerdem im Programm: die „Kult Sneak“ (Fr, 30.5.) und das „Stummfilmkonzert“ mit Friedrich Wilhelm Murnaus „Der letzte Mann“ (Sa, 31.5., Musik: Richard Siedhoff, Piano & Frank Bockius, Schlagzeug). Im Vorprogramm gibt’s jeweils einen Kurzfilm. Und zum HfG-Rundgang hat außer der Open-Air-Reihe das Spider-Schwein seinen großen Deckenauftritt in „Die Simpsons – Der Film“ (Fr, 18.7., 21.30 Uhr, Blauer Salon). -pat