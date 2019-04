Hiwwe wie Driwwe – Pfälzisch in Amerika

Vor rund 300 Jahren flüchteten viele Pfälzer vor politischer Verfolgung, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen in die USA, siedelten sich in und um Pennsylvania an und brachten auch ihre Sprache und Kultur in die Neue Welt.

Dass sich beides in weiten Teilen bis heute erhalten hat, zeigen die Pfälzer Filmemacher Benjamin Wagener und Christian Schega: 400.000 Menschen sprechen hier nicht nur eine alte Form ihres Dialekts, das PA-Dutch, sondern gehen auch anderen typischen Gewohnheiten nach wie Saumagenessen oder Elwetritschejagen. Einer von ihnen ist der zur Premiere anwesende Autor und Musiker Douglas „Doug“ Madenford, Hauptprotagonist der kulturellen Erkundungstour „Hiwwe wie Driwwe“. -pat