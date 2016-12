Ice Age 5: Otto Waalkes im Filmpalast

Zum fünften Teil von „Ice Age“ besucht einer der berühmtesten deutschen Komiker den Filmpalast am ZKM.

Otto Walkes, der wieder Faultier Sid die Stimme leiht, kommt am Fr, 8.7. nach Karlsruhe und gibt um 14.30 Uhr eine Autogrammstunde auf der zweiten Etage. Um 15.15 Uhr läuft dann der Film, wobei es sich Otto nicht nehmen lassen wird, das Publikum im Saal nochmals richtig einzustimmen!

INKA verlost 5 x 2 Tickets für die Vorstellung mit Autogrammstunde. Teilnahme per E-Mail bis Do, 7.7., 12 Uhr, an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Kollision voraus!“. -pat