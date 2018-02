„IMAX with Laser“ im Filmpalast: Black Panther & Red Sparrow

Mit „Captain America: Civil War“ wurde vor zwei Jahren ein neuer Comic-Superheld aus den 60ern ins Marvel Cinematic Universe eingeführt.

Jetzt bekommt der „Black Panther“ (Start: 15.2.) seinen eigenen Leinwandauftritt. Nach dem Tod des Königs kehrt T‘Challa (Chadwick Boseman) in seine hochtechnisierte, dank des außerirdischen Superkraft-Minerals Vibranium unermesslich reiche und vom Rest der Welt abgeschottete afrikanische Heimat Wakanda zurück, um seinem Vater auf den Thron zu folgen. Doch den beansprucht auch der verbannte Erik Killmonger (Michael B. Jordan) und zettelt mithilfe des Waffenhändlers Ulysses Klaw (Andy Serkis) einen Komplott an.

Außerdem mimt Jennifer Lawrence in „Red Sparrow“ (1.3.) eine verführerische russische Spionin, die auf den jungen CIA-Agenten Nathaniel Nash (Joel Edgerton) angesetzt wird. Weil sich Dominika in ihr vermeintliches Opfer verliebt, haben die Agenten bald Killer beider Supermächte am Hals. -pat