IMAX with Laser im Filmpalast: Ice Age 5

Eine Eichelhatz bewegt seit 14 Jahren die Kinowelt.

Nach Eiszeit-, Tauwetter-, Dino- und Kontinentalplattenalarm hat die paläontologisch nicht verbürgte Eichhörnchenratte mit dem ungezügelten Appetit auf Nuss bereits Ende 2015 beim „Peanuts“-Vorfilm die „Scrat-Tastrophe im All“ ausgelöst – und infolge dieser Kettenreaktion droht der prähistorischen Patchworkherde um Faultier Sid (gesprochen von Otto Waalkes), Säbelzahntiger Diego (Thomas Fritsch) und Mammut Manny (Nero Wolff ersetzt den gestorbenen Arne Elsholtz) in „Kollision voraus!“ (Start: 30.6.) durch einen scheinbar unaufhaltsamen Meteoriten die Apokalypse.

Auch bei den anderen „IMAX with Laser“-3D-Starts „Independence Day 2: Wiederkehr“ (14.7.), dem späten Sequel von Roland Emmerichs ’96er Science-Fiction-Hit, und „Star Trek Beyond“ (21.7.), Teil drei des Reboots aus dem Jahr 2009, sehen sich die Erdenbewohner mit außerirdischen Attacken konfrontiert.

Zum Vormerken: Michael Bays Teenage Mutant Ninja Turtles in „Out Of The Shadows“ (11.8.) und die „Suicide Squad“ (18.8.) aus dem DC-Universum. -pat