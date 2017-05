„IMAX with Laser“ im Filmpalast: Pirates Of The Caribbean 5

Captain Jack is back!

Der androgynste Freibeuter der Kinogeschichte sticht zum fünften Mal in See! Die 2003 mit dem perfekten Sommerblockbuster „Fluch der Karibik“ abenteuerlich gestartete Piratenmär hatte zwei Teile lang heftigste Storyschlinger zu überstehen.

Bis Regisseur Rob Marshall Gore Verbinski das Ruder aus der Hand nehmen durfte, um das Franchise noch einmal auf Unterhaltungskurs zu bringen. In „Pirates Of The Caribbean: Salazars Rache“ (Start: 25.5.) stellt das norwegische Duo Joachim Rønning und Espen Sandberg der verhinderten Seeräuber-Dragqueen Johnny Depp mit Geisterkapitän Javier Bardem einen neuen Widersacher gegenüber, der sich allein durch Poseidons Dreizack besiegen lässt. Und diesmal rasselt auch Orlando Bloom alias Will Turner wieder mit dem Säbel!

Seine 3D-Auferstehung feiert außerdem der Gruselfilmklassiker „Die Mumie“ (8.6.) – diesmal mit weiblicher Hauptdarstellerin! Auf der anderen Seite hat man (nun also doch noch) Tom Cruise zu ertragen, der ursprünglich schon 1999 in Brendan Fraisers Paraderolle schlüpfen sollte. -pat