IMAX with Laser im Filmpalast: Star Trek – Beyond

„To boldly go where no one has gone before“ ist der Leitspruch von J.J. Abrams’ Reboot der Sixties-Space-Saga „Raumschiff Enterprise“.

Nachdem die „Next Generation“ um Captain Jean-Luc Picard abgedankt hat, übernimmt 2009 wieder James Tiberius Kirk (Chris Pine). Am Ende tritt Abrams durch die Zerstörung des Vulkan eine unter Trekkies heftig umstrittene neue Zeitlinie los und bewegt sich mit seiner prächtig gecasteten Darstellerriege, Spaß und Action auf Warp neun und Photonentorpedos und Phaser im Dauerfeuer weg vom philosophisch-politischen Unterbau der steifen, stets sternenflottenhörigen nächsten Generation hin zum Trashigen, das die frühen Serienfolgen mit William Shatner auf der Kommandobrücke kennzeichnet. Weil Abrams parallel im „Star Wars“-Universum unterwegs war, schickt „Fast & Furious“-Regisseur Justin Lin die NCC-1701 im 13. Leinwandabenteuer „Star Trek – Beyond“ (Start: 21.7.) auf ihre Fünf-Jahres-Erkundungsmission. Zum letzten Mal an Bord: Navigator Pavel Chekov in Person von Anton Yelchin, der nach einem Autounfall jüngst die letzte Reise angetreten hat. -pat