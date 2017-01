„IMAX with Laser“ im Filmpalast: The Great Wall

Zhang Yimou, der mit den Martial-Arts-Epen „Hero“ und „House Of Flying Daggers“ weltberühmt würde, würdigt das größte von Menschenhand erschaffene Bauwerk mit einem Fantasy-Big-Picture.

Für die amerikanisch-chinesische Koproduktion über die Legende hinter der chinesischen Mauer stellt er seinem Hollywood-Cast Kinostars aus dem Reich der Mitte zur Seite. Dorthin reist vor 1.000 Jahren Bogenschütze William Garin (Matt Damon) zusammen mit seinem Kumpanen Pero Tovar („Game Of Thrones“-Prinz Pedro Pascal), um neue Handelsbeziehungen aufzubauen. An der „Great Wall“ (Start: 12.1.) bereitet sich jedoch eine furchtlose Streitmacht (Tian Jing, Eddie Peng, Kenny Lin) auf ihren monströsen menschenfressenden Gegner vor...

Außerdem im „IMAX with Laser“-Saal: „XXX 3: The Return Of Xander Cage“ (19.1.), in dem Ice Cube wieder Platz für Vin Diesel als Over-The-Top-Action-Hero Triple X macht, und „Resident Evil: The Final Chapter“ (26.1.), das Milla Jovovich zum sechsten Mal als Zombie-Jägerin zeigt. -pat