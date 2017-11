„IMAX with Laser“ im Filmpalast: The Justice League

Das Avengers-Superheldenteam von Marvel bekommt Konkurrenz!

Im DC Extended Universe formiert sich erstmals „The Justice League“ (Start: 16.11.), in der Superman (Henry Cavill), Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher), The Flash (Ezra Miller) und andere Metahumans im Kampf gegen den New God Steppenwolf gemeinsame Sache machen.

Nach dem tragischen Ausstieg von Zack Snyder, dessen Tochter Autumn sich im März das Leben genommen hat, übernahm „Avengers: Age Of Ultron“-Regisseur Joss Whedon Nachdreh und Postproduktion, wobei die Handschrift des Comicverfilmungsexperten noch deutlich erkennbar ist.

Bevor die Gerechtigkeitsliga 2019 dann ihren zweiten Einsatz bekommt, stehen die Soloauftritte von „Wonder Woman“ (2017), „The Flash“ und „Aquaman“ (2018) sowie „Cyborg“ (2019) an. Und 40 Jahre nach dem allersten „Krieg der Sterne“ startet außerdem „Die letzten Jedi“ (14.12.), Teil zwei der dritten „Star Wars“-Trilogie. -pat