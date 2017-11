„IMAX with Laser“ im Filmpalast: Thor 3

2011 hat Comic-Gigant Marvel den auf die Erde verbannten hammerschwingenden Donnergott ins damals noch junge „Avengers“-Universum eingeführt.

Nachdem Thor (Chris Hemsworth) seinem intriganten Bruder zunächst Einhalt gebieten konnte, erklimmt Loki (Tom Hiddleston) im Sequel „The Dark Kingdom“ Odins (Anthony Hopkins) Thron, von dem es ihn nun wieder zu stoßen gilt.

Außerdem muss Thor in Teil drei ohne Haar und Hammer am „Tag der Entscheidung“ (Start: 31.10.) die durch Hela (Cate Blanchett) heraufbeschworene Götterdämmerung Ragnarök von Asgard abwenden. Unter der Regie von Taika Waititi trifft er dabei in einem ebenso bildgewaltigen wie schräghumorigen Fantasy-Actioner auf seinen alten Verbündeten: den unglaublichen Hulk (Mark Ruffalo).

Bald formiert sich im IMAX-Saal auch die Avengers-Konkurrenz „The Justice League“ (16.11.), in der Superman, Batman, Wonder Woman und andere DC-Helden gemeinsame Sache machen. Dazu noch auf der 2017er 3D-Startliste: die achte „Star Wars“-Episode „Die letzten Jedi“ (14.12.). -pat