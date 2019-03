Independent Days 19

Während seiner „Independent Days“ macht das Karlsruher Filmboard die Fächerstadt für fünf Tage zum Hotspot der unabhängigen Filmemacherszene.

Das Eröffnungsprogramm (Mi, 17 Uhr) gibt wie immer die inhaltliche Richtung der mit 145 Kurz- und fünf Langfilmen aus 43 Ländern samt Welt-, Europa- und Deutschlandpremieren aufwartenden 19. „Internationalen Filmfestspiele Karlsruhe“ vor: Generationenkonflikte, Ausbruch aus der gesellschaftlichen Zwangsjacke und der ganz normale Alltagswahnsinn. Im Block „Green World“ (Do, 12 Uhr) fokussiert sich das Festival diesmal auch verstärkt auf Umweltaspekte wie regenerative Energien, das Müllproblem oder ökologisch nachhaltige Ernährung, die in einem eintrittsfreien Kurzfilmprogramm und einer Podiumsdiskussion verhandelt werden.

Gleich mehrere Blöcke haben bestimmte Länder oder ganze Kontinente zum Schwerpunkt, etwa die „India Shorts“ (Sa, 13 Uhr), „The Sound Of Africa!“ (Sa, 15 Uhr) oder „Vive la France!“ (Do, 15 Uhr). Und der speziell für Teenager konzipierte „Ausgrenzung? Gibt’s nicht!“ (Fr, 15 Uhr) ist für Jugendliche bis 18 Jahre kostenlos und wird zudem mit von der Ettlinger Firma Silicon Surfer entwickelten inklusiven „Wave Font“-Untertiteln gezeigt, die Gehörlosen und Hörgeschädigten Emotionen via Schriftbild vermitteln.

Weitere Blöcke im freien „Indierama“-Programm sind „The Future Is Now“ (Do, 23.15 Uhr), „Documents“ (Fr, 13 Uhr), „Thriller Night“ (Fr, 23.15 Uhr) und die „Underground Shorts“ (Sa, 23.15 Uhr). Dafür stehen zwölf Awards zur Verleihung, allen voran der „Filmpreis der Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe“ (2.500 Euro) und der vom Zuschauer-Voting abhängige „Filmpreis der Stadt Karlsruhe“ (1.500 Euro) mit seinen thematisch gebündelten Blöcken „Living In A Crazy World“ (Mi, 19.15 Uhr), „The Irony Of Life“ (Mi, 21.15 Uhr), „Proud To Be Different“ (Do, 19.15 Uhr), „Hard Boiled“ (Do, 21.15 Uhr), „I Feel Lonely“ (Fr, 19.15 Uhr) und „Body Language“ (Fr, 21.15 Uhr).

Aufs Finale des Publikumswettbewerbs (Sa, 19 Uhr) folgt die glamouröse Award-Gala (21 Uhr), bei der eine kleine Mops-Dame ihren ersten großen Auftritt hat: Die Hälfte der Preise im Gesamtwert von über 13.000 Euro werden zusammen mit der neuen, in Majolika-Kooperation von Hannelore Langhans gestalteten ID-Trophäe „Karlina“, überreicht. Abfeiern kann man schon am Vorabend zu 90er-Hits auf der „Filmparty“ (Fr, 22 Uhr) im benachbarten Club Stadtmitte. Highlight des Rahmenprogramms: der Vortrag des renommierten spanisch-­argentinischen Filmkomponisten und Musikproduzenten Lucio Godoy (Sa, 11.30 Uhr). -pat