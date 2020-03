International Ocean Film Tour Vol. 7

Fünf blaue Wunder erleben kann man bei den Dokus der siebten „International Ocean Film Tour“.

„Maiden“ begleitet die junge Skipperin Tracy Edwards, als sie Ende der 80er mit einer rein weiblichen Crew zum „Whitbread Round The World Race“ antritt, wobei ihr aus dem männerdominierten Segelsport ein rauer Wind entgegenbläst.

„Unstoppable“ erzählt die Geschichte der Hawaiianerin Bethany Hamilton, die trotz Tigerhaiattacke einarmig zu einer der weltweit profiliertesten Surferinnen aufsteigt; aufs Wellenbrett geht’s auch bei der elfköpfigen südafrikanischen Surfer-Familie „The Armstrongs“ und dem Kurzfilm „Dean Goes Surfing“. Und „Diving Deep – The Life And Times Of Mike deGruy“ ist eine Hommage an einen der erfolgreichsten Meeresfotografen, der mit seiner Kamera Kronzeuge der Umweltzerstörung wird. -pat