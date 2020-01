Die Lebens- und Leidensgeschichte der französischen Nationalheiligen wurde schon in zahlreichen Filmen nacherzählt.

Aber noch nie hat jemand den nationalen Mythos so zerlegt wie Bruno Dumont in „Jeannette – Die Kindheit der Jeanne d’Arc“: mit eigenwilligem Humor, viel Lust an der Provokation – und als Musical, für das die französische Band Igorrr den Soundtrack beisteuert. Die Tanzszenen choreografierte Philippe Decouflé, der auch schon für Beyoncé gearbeitet hat. -pat