„Käpt’n Kino“ im Rantastic-Amphitheater 2024

Wenn die Rantastic-Livebühnen ihr modern-altgriechisches Amphitheater zum Open-Air-Kino machen, läuft auf der überdachten Leinwand ein handverlesenes Programm in Dolby-Surround 7.1, das Blockbuster aus diesem und dem vergangenen Jahr ebenso berücksichtigt wie Arthouse.

Zum ersten Mal dieses Jahr: die Thementage mit „Filmen zum Nachdenken“. Den Start markiert am Sa, 20.7. „Beautiful Wedding“, die mit „Beautiful Disaster“ begonnene Fortsetzung der Liebesgeschichte von Travis (Dylan Sprouse) und Abby (Virginia Gardner). Auf dem Juli-Programm stehen anschließend die Bestsellerverfilmung über Franz Kafka und seine letzte Lebensgefährtin Dora Diamant („Die Herrlichkeit des Lebens“, So, 21.7.), das Nicholas-Winton-Biopic „One Life“ (Do, 25.7.) mit Anthony Hopkins, Karoline Herfurth und Tom Schilling im Drama „Eine Million Minuten“ (Fr, 26.7.), „Part Two“ des Wüstenplanet-Sci-Fi-Epos’ „Dune“ (Sa, 27.7.) sowie die Doku „Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg“ (So, 28.7.) über der Welt größte Modelleisenbahn.

Der August bringt „Challengers“ (Do, 1.8.), „The Beekeeper“ (Fr, 2.8.), „Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“ (Sa, 3.8.), „Bob Marley: One Love“ (So, 4.8.), „What Happens Later“ (Do, 8.8.), „White Bird“ (Fr, 9.8.), „Chantal im Märchenland“ (Sa, 10.8.), „Girl You Know It’s True“ (So, 11.8.), „Kleine schmutzige Briefe“ (Do, 15.8.), „Planet der Affen: New Kingdom“ (Fr, 16.8.), „Back To Black“ (Sa, 17.8.), „Arthur der Große“ (So, 18.8.), „Ein ganzes Leben“ (Do, 22.8.), „Wo die Lüge hinfällt“ (Fr, 23.8.), „The Fall Guy“ (Sa, 24.8.), „Wochenendrebellen“ (So, 25.8.), „Im Westen nichts Neues“ (Do, 29.8.), „Die Welle“ (Fr, 30.8.) und „The Zone Of Interest“ (Sa, 31.8.), bevor „Käpt’n Kino“ mit „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ (So, 1.9.), „Oppenheimer“ (Do, 5.9.), „Kung Fu Panda 4“ (Fr, 6.9.), abermals „Back To Black“ (Sa, 7.9.) und „Argylle“ (So, 8.9.) die Segel einholt.

Neben gängigen Kinosnacks wird das Publikum von der kreativen Rantastic-Kombüse mit Biergartenklassikern vom Flammkuchen bis zu Pulled-Pork-Pommes sowie Specials verköstigt. -pat