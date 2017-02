Kinemathek: Neue Doppelspitze

Die Kinemathek muss zwei ihrer prägenden Köpfe ersetzen.

Der weiterhin im Vorstand aktive Alfred Meyer hat nach über 40 Jahren die Geschäftsführung zum 1.2. an die in Karlsruhe aufgewachsene und lange in Lissabon tätige Filmregisseurin und Produzentin Christine Reeh übergeben. Auf die seit 30 Jahren im Amt befindliche Programmkuratorin Inka Gürtler folgt ab 1.6. der gebürtige Mühlackerer Jens Geiger aus dem Team des „Filmfests Hamburg“. -pat