Kinemathek: Werkschau Park Chan-wook

Neben Kim Ki-duk zählt der 1963 in Seoul geborene Park Chan-wook zu den bekanntesten Regisseuren Koreas.

Die Kinemathek nimmt seinen jüngsten Film „Die Taschendiebin“ (Mi, 19.4., 19 Uhr; Fr, 21.4., 21.15 Uhr) – eine Verführungsgeschichte über ein Hausmädchen, das in die Dienste einer reichen unverheirateten Herrin tritt – zum Anlass, dem vielseitigen Stilisten eine kleine Werkschau zu widmen. Erstmals in Karlsruhe zu sehen: sein 2011 mit einem goldenen „Berlinale“-Bären ausgezeichneter Kurzfilm „Night Fishing“ (Di+Mi, 14.+15.3., 21.15 Uhr), der vor der schrägen Psychiatriekomödie „I’m A Cyborg, But That’s OK“ läuft.

Der Vampirstreifen „Durst“ (Fr+Do, 24.+30.3., 19 Uhr), in dem sich ein katholischer Priester nach einem medizinischen Experiment als obsessiver Blutsauger entpuppt, gilt als Parks bislang geschlossenste Arbeit und beim Psychothriller „Stoker – Die Unschuld endet hier“ (Do+Fr, 13.+14.4., 21.15 Uhr) mit Nicole Kidman in einer der Hauptrollen macht der Koreaner einen Ausflug nach Hollywood, wo er nicht nur deshalb seinem Vorbild Alfred Hitchcock so nahe kommt nie wie! -pat