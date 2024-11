„Kino im Blauen Salon“ gewinnt „Kinopreis des Kinematheksverbunds“ 2024

In der Kategorie „Kino, das zurückblickt“ ist beim „Kinopreis des Kinematheksverbunds“ am 26.10. im Berliner Arsenal das studentische Kino der HfG mit dem ersten Platz ausgezeichnet worden.

Dieser bedeutende Preis wird jährlich an Kinos und Initiativen verliehen, die sich durch außergewöhnliche Programme und ihr Engagement für die deutsche Kinokultur auszeichnen – insbesondere, wenn sie sich intensiv mit dem Filmerbe beschäftigen. Im Blauen Salon werden regelmäßig Archivkopien und Stummfilme sowohl im Saal als auch bei Open-Air-Vorführungen gezeigt; fachgerecht und gemäß den Richtlinien der FIAF (International Federation Of Film Archives). Das Kino unterstützt zudem die Programme „Don’t Throw Film Away!“ und die den Erhalt von Filmmaterial fördernde Kampagne „Save Film!“. Die Jury würdigt damit die langjährige Ausrichtung des Kinos auf analoge 35mm- und 16mm-Vorführungen, die Ausbildung von Projektionisten in klassischer Filmvorführkunst sowie die kreativen Entscheidungen des ehrenamtlichen Teams.

Das „Kino im Blauen Salon“ wurde 2016 gegründet und bietet seitdem einen Raum für regelmäßige Filmvorführungen. Es fungiert als Plattform, auf der Film als Kunstform erlebbar wird und zugleich Raum für filmtheoretische Reflexionen bietet. Studenten und Alumni der Hochschule gestalten das Programm aktiv mit; die Vorführungen sind öffentlich zugänglich. Dank zweier analoger und eines digitalen Projektors können Filme in verschiedenen Formaten vorgeführt werden, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den analogen Formaten 35mm und 16mm liegt. Hochwertige Projektions- und Tontechnik sowie eine Cinemascope-Leinwand sorgen im Kinosaal mit rund 46 Plätzen für ein eindrucksvolles Filmerlebnis. Um den langfristigen Betrieb des Kinos zu sichern, wurde dieses Jahr der von Studenten und Alumni geleitete Verein „Kino im Blauen Salon“ gegründet, um eine weitgehend unabhängige und selbstbestimmte Fortführung des Kinos zu ermöglichen. Die spendenfinanzierte Arbeit ist ehrenamtlich.

Bundeskongress der kommunalen Kinos

Von Fr-So, 6.-8.12. findet in Karlsruhe unterm Motto „The Future Is Now“ der „Bundeskongress der kommunalen Kinos“ statt. Diese Konferenz bietet eine Plattform für Austausch und Vernetzung innerhalb der kommunalen Kinolandschaft in Deutschland. Dabei stehen Themen wie nachhaltige Entwicklung, kommunale Partnerschaften und globale Verantwortung im Fokus. Neben der Kinemathek als Gastgeber gestaltet auch das „Kino im Blauen Salon“ das Rahmenprogramm mit. Am Sa, 7.12. sind alle Teilnehmer und die Öffentlichkeit zur Experimentalfilmnacht „Nachtwache“ im Blauen Salon eingeladen, wo die Gäste von Live-DJ-Musik und Drinks begleitet 35mm-Kurzfilme im Loop erwarteten.

Programm Wintersemester 2024/25

In seinem aktuellen Semesterprogramm „Kino der Farben“ widmet sich der Blaue Salon dem Phänomen der Farbe im Kino: Gezeigt werden zehn Filme aus verschiedenen Genres und Jahrzehnten, die untersuchen, wie Farben im Film entstehen, wirken und welche Geschichten sie erzählen. Das Programm erstreckt sich über das gesamte Wintersemester und wird durch die neuen Reihen „Double Feature“ und „Kult Sneak“ sowie das Highlight „Jazz im Blauen Salon“ ergänzt. Die Reihe wird am Mo, 4.11. um 19 Uhr mit der Vorführung von Gaspar Noés halluzinatorischem Meisterwerk „Enter The Void“ fortgesetzt, das einem schwebenden Geist folgt, der nach seinem Tod durch die neonbeleuchtete Unterwelt Tokios reist. -ps/pat