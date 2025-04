„Kino im Blauen Salon“ Sommersemester 2025

Das 2024 von der Deutschen Kinemathek mit dem ersten Preis gekrönte „Kino im Blauen Salon“ startet ins 18. Semester.

Seinen Idealen ist das studentische Kino der HfG dabei stets treu geblieben: Filmvorführung analog in 35 und 16mm, gemeinsames ehrenamtliches Engagement und freier Eintritt. Das Hauptinteresse gilt diesen Sommer der Poesie; dazu präsentiert die Reihe „Cinema Poetico“ eine „handverlesene Auswahl von Klassikern und versteckten Perlen, die die stillen Abzweigungen des Kinos bilden“ und „eine Welt multipler Erzählstränge, mäandernder Perspektiven, visueller Umwege und alldem, was zwischen den Zeilen liegt“ eröffnet.

Auf dem Programm stehen Andrei Tarkowskis 72er Meisterwerk „Solaris“ (Fr, 11.4.), das in poetisch-gewaltigen Bildern unsere Beziehung zum Planeten, zum Kosmos und zum Unbekannten meditiert, Charles Laughtons „The Night Of The Hunter (Mo, 21.4.) mit Robert Mitchum in der Hauptrolle, Chantal Akermans Quasi-Autobiografie „News From Home“ (Mo, 5.5.), die traurig-schöne Familiengeschichte „Tokyo Monogatari“ (Mo, 19.5.), den jungen Anime-Klassiker „Chihiros Reise ins Zauberland“ (Fr, 27.6.), Michelangelo Antonionis „L’Eclisse“ (Mo, 7.7.) von 1962, der zu den revolutionären und gefeierten Momenten des europäischen Kinos der Jahrhundertmitte zählt, sowie „Sicilia!“ (Mo, 21.7.), die Verdichtung eines Romans von Elio Vittorini aus den ausgehenden 30ern.

Außerdem gibt es einen nächtlichen „Midnight Movies“-Exkurs mit „Audition“ (Fr, 13.6., 23 Uhr), den im Rahmen eines HfG-Workshops angesetzten Filmabend „The Archiveology Of Cinema“ (Mi, 4.6.) in Anwesenheit von Regisseur Siska sowie zwei 35mm-Schnupperkurse in Sachen Aktwechsel (Sa, 5.7.+2.8., 13-17 Uhr, Anmeld.: info@kinoimblauensalon.de). Ende Mai geht dann das sommerliche „Open Air Kino“ auf der Wiese vor der HfG unter dem Motto „Freiheit im Wandel“ in seine sechste Runde. -pat