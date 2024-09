„Kino im Blauen Salon“ Wintersemester 2024/25

Mit zehn Filmen verschiedenster Genres aus ebenso vielen Produktionsländern und Jahrzehnten widmet sich das studentische Kino der Hochschule für Gestaltung der Farbe.

Wie kommt sie zustande, wie wirkt sie, was erzählt sie? Während Schwarz-Weiß das frühe Kino geprägt hat, läutet die Einführung von Technicolor in den 30ern eine neue Ära für die Sehgewohnheiten ein – und so spannt das Programm im Blauen Salon übers Wintersemester einen Regenbogen aus Klassikern und Raritäten i.d.R. inkl. Vorfilm.

Angefangen beim handkolorierten Kultklassiker „The Wizard Of Oz (1939, Do, 10.10.), der bis heute die Popkultur beeinflusst, übers polnische Drama „Zendegi va digar hich“ (1992, 21.10.), Gaspar Noés umstrittenes R18-Meisterwerk „Enter The Void“ (2009, 4.11.), Dario Argentos Thriller „Profondo Rosso“ (1975, 18.11.), Claire Denis’ Drama „Beau Travail“ (1999, 16.12.), Giorgio Moroders Bearbeitung von Fritz Langs Science-Fiction-Klassiker „Metropolis“ (1984, Fr, 10.1.), die den Virage-Effekt nutzt, um die hellen Bildbereiche ikonisch unikolor einzufärben, „All The Beauty And The Bloodshed“ (2022, Mi, 15.1.), in dem Laura Poitras die Geschichte des Oxycodon-Produzenten Purdue Pharma aufrollt, das stilprägende japanische Racheepos „Lady Snowblood (1973, 20.1.), Wong Kar-Wais nervöser Fiebertraum „Fallen Angels“ (1995, 3.2.) und Peter Gorskis Verfilmung von Goethes „Faust“ (1960, 17.2.) bis hin zur Horror-Komödie „The Love Witch“ (2016, 3.3.).

Dazu kommen die neu eingeführten Reihen „Kult Sneak“ (2.12.) und das in Jean-Michel Cousteaus „Le monde du silence“ und Wes Andersons „The Life Aquatic“ (Fr, 17.1., 18 Uhr) abtauchende „Double-Feature“, die „Nachtwache“ (Sa, 7.12., 20 Uhr) mit einer loopenden Rolle experimenteller Kurzfilme bei Drinks und DJ-Musik in Foyer und Lichthof, die „Aktwechsel“-35mm-Schnupperworkshops (Sa, 25.1.+ 22.2., 13-17 Uhr, Gebühr: 40 Euro, Anmeld.: Philip Lawall, info@kinoimblauensalon.de) sowie Take Two der Open Stage „Jazz im Blauen Salon“ (Fr, 14.2., 20 Uhr). -pat