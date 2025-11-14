„Kino im Blauen Salon“ Wintersemester 2025/26

Kino & Film // Artikel vom 14.11.2025

Twilight (Foto: Leonine)

„Das Archiv lebt!“ überschreibt das studentische Kino der Staatlichen Hochschule für Gestaltung sein aus Schätzen der eigenen Filmsammlung, Schenkungen, Tauschgeschäften, Rettungen und Entdeckungen zusammengestelltes Wintersemesterprogramm 2025/26.

Weiter geht es mit einem der wichtigsten, aber auch kontroversesten Filme der Defa, dem staatlichen Filmstudio der DDR: Basierend auf Erik Neutschs gleichnamigem Roman erzählt „Spur der Steine“ (Fr, 14.11., 19 Uhr) die Geschichte des eigenwilligen Poliers Hannes Balla (Manfred Krug), der unkonventionell eine sozialistische Großbaustelle leitet und mit den Autoritäten auf Kriegsfuß steht. Regisseur Frank Beyers kritisch-komplexer Blick aufs Leben in der Diktatur war der SED-Parteiführung 1966 jedoch zu realistisch – nach nur wenigen Vorführungen wurde das Gesellschaftsdrama, verboten und verschwand bis zur Wende in den Archiven.

Als HfG-„Bio Design Lab“-Special läuft „Taste Of The Land“ (Fr, 21.11., 18 Uhr); eine poetisch-bildstarke Doku von 2024, in der die kambodschanisch-amerikanische Regisseurin, Kamerafrau und Aktivistin Kalyanee Mam in ihr entfremdetes Heimatland zurückkehrt.

Dann ist „Hoa hoa hoa Season“ im Blauen Salon: Mit „Twilight“ (Fr, 28.11., 19 Uhr; Vorfilm: „Zwei nach eins“, Regie: „Dokka“-Macher Nils Menrad), die ersten zarten Bande der fünfteiligen Liebesgeschichte zwischen Bella Swan (Kristen Stewart) und Vampir Edward Cullen (Robert Pattinson). -pat

HfG, Karlsruhe, Eintritt frei
www.kinoimblauensalon.de

Anfang « 32. Pride Pictures – Queer Film Festival Karlsruhe

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 4 und 9?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE KINO & FILM-ARTIKEL

Twilight (Foto: Leonine)

„Kino im Blauen Salon“ Wintersemester 2025/26

Kino & Film // Artikel vom 14.11.2025

„Das Archiv lebt!“ überschreibt das studentische Kino der Staatlichen Hochschule für Gestaltung sein aus Schätzen der eigenen Filmsammlung, Schenkungen, Tauschgeschäften, Rettungen und Entdeckungen zusammengestelltes Wintersemesterprogramm 2025/26.

Weiterlesen …
Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst (Foto: Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion)

32. Pride Pictures – Queer Film Festival Karlsruhe

Kino & Film // Artikel vom 18.10.2025

Acht Tage queere Filmkultur, Austausch, Diversität, Toleranz und Empowerment haben sich die „Pride Pictures“ auf die Regenbogenfahne geschrieben.

Weiterlesen …
Is’ was, Doc? (Foto: Park Circus)

„Kino im Blauen Salon“ Wintersemester 2025/26

Kino & Film // Artikel vom 10.10.2025

Das studentische Kino der Staatlichen Hochschule für Gestaltung widmet sich im Wintersemester 2025/26 den Schätzen der eigenen Filmsammlung aus Schenkungen, Tauschgeschäften, Rettungen und Entdeckungen, die das Team seit der ersten 35mm-Kopie – dem skurrilen tschechischen Western „Summer Love“ (2006) mit italienischen Untertiteln und Val Kilmer, der lediglich einen Kurzauftritt als Leiche absolviert – zusammengetragen hat.

Weiterlesen …
Barbie (Foto: Warner Bros.)

9. Durlacher Filmwoche

Kino & Film // Artikel vom 08.10.2025

Neben der Matinee zum 70. feiernden Kultfilm „Der Hofnarr“ (So, 11 Uhr) sticht aus dem Programm der „Durlacher Filmwoche“ diesmal das 2024 achtfach „Oscar“-nominierte und fürs „Beste adaptierte Drehbuch“ ausgezeichnete Vatikan-Drama „Konklave“ (So) mit Ralph Fiennes heraus.

Weiterlesen …

Operation Afrika – Die Jagd nach den Rohstoffen der Zukunft

Kino & Film // Artikel vom 24.09.2025

Im Kongo kaufen chinesische Händler in Kleinminen illegal Kobalt, in Namibia ist in der Wüste ein Teile eines Nationalparks bedrohenden Projekts für grünen Wasserstoff geplant und in den Mangrovenwäldern des Nigerdeltas versuchen europäische Investoren, lukrative Erdgasdeals einzufädeln.

Weiterlesen …
Werbung
Universum-City Kino Karlsruhe

Universum-City: Das Kinofest 2025

Kino & Film // Artikel vom 13.09.2025

Mitten am Europaplatz liegt seit 1953 das inzwischen zum Kinopolis-Verbund gehörende Universum-City als eines der modernsten Karlsruher Kinos.

Weiterlesen …
Das deutsche Kino

Das deutsche Kino: Eine Reise durch Zeit & Trends

Kino & Film // Artikel vom 01.09.2025

Das Kino in Deutschland ist mehr als nur Unterhaltung – es ist eine kulturelle Institution, die Emotionen weckt und Geschichten erzählt, die uns lange nachhallen.

Weiterlesen …
Poker (Foto: pexels.com)

Filme mit Poker: Wenn Karten auf der Leinwand Geschichte schreiben

Kino & Film // Artikel vom 07.08.2025

Poker ist mehr als ein Spiel.

Weiterlesen …
Streaming

Vorteile & Risiken der stets verfügbaren digitalen Unterhaltung

Kino & Film // Artikel vom 01.08.2025

Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, in welchen der Gang zur Videothek am Wochenende ein Ereignis darstellte und man durch Fernsehzeitungen blätterte, um seine favorisierte Serie nicht zu verpassen?

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über KINO & FILM

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper