„Kino im Blauen Salon“ Wintersemester 2025/26

„Das Archiv lebt!“ überschreibt das studentische Kino der Staatlichen Hochschule für Gestaltung sein aus Schätzen der eigenen Filmsammlung, Schenkungen, Tauschgeschäften, Rettungen und Entdeckungen zusammengestelltes Wintersemesterprogramm 2025/26.

Weiter geht es mit einem der wichtigsten, aber auch kontroversesten Filme der Defa, dem staatlichen Filmstudio der DDR: Basierend auf Erik Neutschs gleichnamigem Roman erzählt „Spur der Steine“ (Fr, 14.11., 19 Uhr) die Geschichte des eigenwilligen Poliers Hannes Balla (Manfred Krug), der unkonventionell eine sozialistische Großbaustelle leitet und mit den Autoritäten auf Kriegsfuß steht. Regisseur Frank Beyers kritisch-komplexer Blick aufs Leben in der Diktatur war der SED-Parteiführung 1966 jedoch zu realistisch – nach nur wenigen Vorführungen wurde das Gesellschaftsdrama, verboten und verschwand bis zur Wende in den Archiven.

Als HfG-„Bio Design Lab“-Special läuft „Taste Of The Land“ (Fr, 21.11., 18 Uhr); eine poetisch-bildstarke Doku von 2024, in der die kambodschanisch-amerikanische Regisseurin, Kamerafrau und Aktivistin Kalyanee Mam in ihr entfremdetes Heimatland zurückkehrt.

Dann ist „Hoa hoa hoa Season“ im Blauen Salon: Mit „Twilight“ (Fr, 28.11., 19 Uhr; Vorfilm: „Zwei nach eins“, Regie: „Dokka“-Macher Nils Menrad), die ersten zarten Bande der fünfteiligen Liebesgeschichte zwischen Bella Swan (Kristen Stewart) und Vampir Edward Cullen (Robert Pattinson). -pat