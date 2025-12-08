„Kino im Blauen Salon“ Wintersemester 2025/26

Kino & Film // Artikel vom 08.12.2025

Zur Sache, Schätzchen (Foto: Deutsche Kinemathek)

Im aus Sammlungsschätzen, Schenkungen, Tauschgeschäften, Rettungen und Entdeckungen zusammengestellten HfG-Unikino-WS-Programm „Das Archiv lebt!“ geht es weiter mit May Spils bekanntestem Werk der Neuen Münchner Gruppe und zugleich erfolgreichsten Film der Schwabinger Szene.

Dem von der HfG verwahrten „Zur Sache, Schätzchen“ mit der 1968 noch unbekannten Uschi Glas (12.12.). Im filmhistorischen Kontext steht „Mit Nonchalance am Abgrund“ (Mo, 8.12., 19 Uhr), das sich dem Schaffen dieser gerne übersehenen Strömung des westdeutschen Kinos zwischen 1964 und ’72 widmet: Der deutsch-amerikanische Filmwissenschaftler Dr. Marco Abel, Professor an der University Of Nebraska-Lincoln, hat der Neuen Münchner Gruppe die erste umfassende Monografie gewidmet; im Anschluss an seine Buchvorstellung werden 35mm-Kurzfilme von Spils u.a. gezeigt, die Stil und Selbstverständnis der Bewegung exemplarisch vor Augen führen – wie Leichtigkeit, urbane Nonchalance und eine oft ironische Distanz zur Politik.

Mit dem ersten „Dogma 95“-Vertreter folgt ein Meilenstein des europäischen Kinos: Thomas Vinterbergs „Festen“ (19.12., Vorfilm: „Oh Tannenbaum“, HfG, 2008), in dem ein 60. Geburtstag zur familiären Zerreißprobe wird. Einst als zu gewagt empfunden, ist „Oldboy“ (30.1.), der opulent-düster-poetische zweite Teil von Park Chan-wooks Rache-Trilogie, heute eines der prägenden Werke der 2000er. „What Time Is It There“ (27.2.; Vorfilm: Kammerflimmer Kollektief – „Nachtwache, 15. September“, 2006) von Tsai Ming-liang zeigt gewichtiges taiwanesisches Arthouse-Kino; Lotte Reinigers Silhouettenfilm „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“ (16.1.) von 1926 wird elektronisch vertont durch Synthesizer und Livecoding; das „Double Feature“ vereint Rémy Belvaux’ pechschwarze Mockumentary „Mann beißt Hund“, in der ein Serienkiller mit der Kamera begleitet wird, und Pietro Franciscis eigenwilliges Sci-Fi-B-Movie „Raumkreuzer Hydra“ (13.2.).

Außerdem läuft mit „This Is Not The End“ (Sa, 21.2.; Vorfilm: „Die HfG Wochenschau 18/4“, 2018) aus dem Jahr 2021 ein selbstreferenzieller Diplomfilm über das HfG-Kinoprojekt von Jason Stewart. -pat

Fr, 20 Uhr, HfG, Karlsruhe, Eintritt frei
www.kinoimblauensalon.de

WEITERE KINO & FILM-ARTIKEL

Cranko & If It Were Love

Kino & Film // Artikel vom 14.11.2025

Im Rahmen von „Tanz Karlsruhe“ läuft das Porträt über John „Cranko“ (Fr, 14.11.,19.30 Uhr) mit Archivmaterial, Interviews und Bühnenaufnahmen des Choreografen, der das klassische Ballett revolutioniert hat.

Weiterlesen …
Twilight (Foto: Leonine)

„Kino im Blauen Salon“ Wintersemester 2025/26

Kino & Film // Artikel vom 14.11.2025

„Das Archiv lebt!“ überschreibt das studentische Kino der Staatlichen Hochschule für Gestaltung sein aus Schätzen der eigenen Filmsammlung, Schenkungen, Tauschgeschäften, Rettungen und Entdeckungen zusammengestelltes Wintersemesterprogramm 2025/26.

Weiterlesen …
Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst (Foto: Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion)

32. Pride Pictures – Queer Film Festival Karlsruhe

Kino & Film // Artikel vom 18.10.2025

Acht Tage queere Filmkultur, Austausch, Diversität, Toleranz und Empowerment haben sich die „Pride Pictures“ auf die Regenbogenfahne geschrieben.

Weiterlesen …
Is’ was, Doc? (Foto: Park Circus)

„Kino im Blauen Salon“ Wintersemester 2025/26

Kino & Film // Artikel vom 10.10.2025

Das studentische Kino der Staatlichen Hochschule für Gestaltung widmet sich im Wintersemester 2025/26 den Schätzen der eigenen Filmsammlung aus Schenkungen, Tauschgeschäften, Rettungen und Entdeckungen, die das Team seit der ersten 35mm-Kopie – dem skurrilen tschechischen Western „Summer Love“ (2006) mit italienischen Untertiteln und Val Kilmer, der lediglich einen Kurzauftritt als Leiche absolviert – zusammengetragen hat.

Weiterlesen …
Barbie (Foto: Warner Bros.)

9. Durlacher Filmwoche

Kino & Film // Artikel vom 08.10.2025

Neben der Matinee zum 70. feiernden Kultfilm „Der Hofnarr“ (So, 11 Uhr) sticht aus dem Programm der „Durlacher Filmwoche“ diesmal das 2024 achtfach „Oscar“-nominierte und fürs „Beste adaptierte Drehbuch“ ausgezeichnete Vatikan-Drama „Konklave“ (So) mit Ralph Fiennes heraus.

Weiterlesen …

Operation Afrika – Die Jagd nach den Rohstoffen der Zukunft

Kino & Film // Artikel vom 24.09.2025

Im Kongo kaufen chinesische Händler in Kleinminen illegal Kobalt, in Namibia ist in der Wüste ein Teile eines Nationalparks bedrohenden Projekts für grünen Wasserstoff geplant und in den Mangrovenwäldern des Nigerdeltas versuchen europäische Investoren, lukrative Erdgasdeals einzufädeln.

Weiterlesen …
Universum-City Kino Karlsruhe

Universum-City: Das Kinofest 2025

Kino & Film // Artikel vom 13.09.2025

Mitten am Europaplatz liegt seit 1953 das inzwischen zum Kinopolis-Verbund gehörende Universum-City als eines der modernsten Karlsruher Kinos.

Weiterlesen …
Das deutsche Kino

Das deutsche Kino: Eine Reise durch Zeit & Trends

Kino & Film // Artikel vom 01.09.2025

Das Kino in Deutschland ist mehr als nur Unterhaltung – es ist eine kulturelle Institution, die Emotionen weckt und Geschichten erzählt, die uns lange nachhallen.

Weiterlesen …

