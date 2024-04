Klima, Krieg & Science-Fiction

Ist die Menschheit noch zu retten?

Diese Fragen verhandeln die Kinemathek und die Gruppe Karlsruhe der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen DFG-VK an drei Abenden mit Physikerin, Philosophin und Publizistin Annette Schlemm („Klima-Umbruch. Das ändert [fast] alles“; „Climate Engineering – Wie wir uns zu Tode siegen, statt die Welt zu revolutionieren“; „Utopie in dystopischen Zeiten“, 18 Uhr).

Im Anschluss an die Vorträge mit Diskussion werden Science-Fiction-Filme aus unterschiedlichen Epochen gezeigt („Der schweigende Stern“; „Silent Running“; „Beasts Of The Southern Wild“, 20.15 Uhr). -pat