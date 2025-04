Klima, Krisen, Utopien: Erde

In Dokumentar- und Spielfilmen wird in der Kinemathek (fast immer) am letzten Mittwoch im Monat dem weltweiten Klima-Umbruch nachgegangen.

Der Österreicher Nikolaus Geyrhalter beobachtet mit „Erde“ (2019) in Minen, Steinbrüchen und Großbaustellen, wie sich Menschen mit Schaufeln, Baggern und Dynamit den Planeten gefügig machen. Anschließend stehen der Regisseur per Videoschalte sowie Klaus Heid vom Klimabündnis Karlsruhe zum Gespräch parat. -pat