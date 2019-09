Ein Film wie ein Festival!

Was der argentinische Regisseur Mariano Llinás in jahrelanger Arbeit mit „La Flor“ erschaffen hat, schöpft in seinen 14 Stunden und teils nochmals untergliederten sechs eigenständigen Episoden alle erzählerischen Möglichkeiten des Kinos aus und vereint sämtliche Genres und Stilformen.

Nach dem B-Movie-mäßigen Start, in dem eine Mumie ihren Virus verbreitet, folgen ein Eifersuchtsdrama samt Musical-Einlage, ein 80er-Jahre-Agententhriller, ein Remake von Jean Renoirs „Landpartie“ und ein Wüsten-Western samt Meta-Komödie über vier Schauspielerinnen. Die Gelegenheit, das in acht Akten gezeigte Mammutwerk auf der großen Leinwand zu erleben, kommt so schnell nicht wieder! -pat