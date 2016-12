In dem kurz vor der Olympiade in Peking und dem Aufstand in Tibet 2008 gedrehten Doku-Film „Leaving Fear Behind“ (tibetisch mit dt. UT) berichten Tibeter über die täglichen Diskriminierungen unter der chinesischen Herrschaft.

Anschließend informiert der Tibet-Experte Klemens Ludwig in seinem Lichtbild-Vortrag über die aktuelle Situation. Eintritt frei, Spenden willkommen.