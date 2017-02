„Von Prag nach Hollywood“ folgt die Kinemathek dem tschechischen Regisseur Miloš Forman.

Ausgangspunkt ist das Porträt „What Doesn’t Kill You“ (Di, 31.1.+Fr, 3.2., 19 Uhr) von Miloslav Smidmajer, der Forman ein Jahr mit der Kamera begleitet – auch in seine Heimat, wo er in den späten 60ern „Der Feuerwehrball“ drehte; jenes zentrale Werk des Neuen tschechischen Kinos, das ihn schließlich ins amerikanische Exil gezwungen hat.

Doch bereits sein zweiter Hollywood-Film „Einer flog über das Kuckucksnest“ (Sa, 28.1., 19 Uhr; Do, 2.2., 21.15 Uhr) mit dem jungen Jack Nicholson bescherte Forman die Big Five bei der „Oscar“-Verleihung 1976. Knapp zehn Jahre später konnte er einen ähnlichen Erfolg feiern: Dem Mozart-Krimi „Amadeus“ (Mi, 8.2., 19 Uhr) gelang das Kunststück, Kinogänger in den USA für die Oper zu begeistern. -pat