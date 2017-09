Sie wollen nur Musik machen.

Doch was hierzulande eine Selbstverständlichkeit darstellt, ist im Iran fast unmöglich: Rapper, Metaler, Indie- und Bluesrocker müssen sich in den Untergrund zurückziehen. Deshalb wollen Negar Shaghaghi und Ashkan Koushanejad, die sich im halbdokumentarischen Spielfilm „No One Knows About The Persian Cats“ selbst darstellen, nach England auswandern.

Während die beiden auf ihre Papiere warten, lernen sie Teherans pulsierende Bandszene kennen, die immer auf der Hut vor Polizei und Nachbarn ihre Proben in Kuhställe und Keller, auf Dächer oder Felder verlegt. Regisseur Bahman Ghobadi drehte ohne Genehmigung in Teheran, nach Erscheinen des Dramas musste er den Iran verlassen.

Negar und Ashkan leben mittlerweile in London, wo sie ihre Leidenschaft für Indie-Rock mit ihrer Band „Take It Easy Hospital“ frei ausleben können. Der Begegnungsabend zwischen Flüchtlingen und Karlsruhern klingt bei Musik und Fingerfood aus. -pat