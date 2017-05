Nordlichter 2017

Zum dritten Mal bringt das Tourneefestival „Nordlichter“ neues skandinavisches Kino in die Kinemathek.

Das dänische Debüt „Im Blut“ (Mi+Fr, 17.+19.5., 21.15 Uhr) erzählt die Geschichte einer Studentenclique, die das Leben in vollen Zügen genießt. Nur Simon will sich nicht damit abfinden, dass die große Party plötzlich vorbei sein soll...

In der schwedischen „Kleinstadt“ (Mi, 14.6., 19 Uhr; Fr, 16.6., 21.15 Uhr), wo sich ein Vater nach dem Tod per Videobotschaft an die Hinterbliebenen richtet, verschwimmen dann die Grenzen zwischen Spiel- und Dokumentarfilm: Regisseur Johan Löfstedt gelingt eine geradezu unheimliche Authentizität, indem er seinen Cast mit tatsächlich Verwandten besetzt.

Ein sich totsaufender mittelloser Schriftsteller und ein zehnjähriger Tourette-Kranker treffen im norwegischen „Grand Hotel“ (Mi, 7.6., 19 Uhr; Fr, 9.6., 21.15 Uhr) aufeinander. Noch schräger ist nur das finnische Road Movie über eine Immobilienmaklerin und ein kleines Kind, die sich gemeinsam „Auf und davon“ (Mi, 21.6., 19 Uhr; Fr, 30.6., 21.15 Uhr) machen. -pat