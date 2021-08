Open-Air-Events & -Kino Ettlingen 2021

Das Kino Kulisse sorgt auch im zweiten Corona-Jahr für einen Ettlinger Open-Air-Kultursommer auf dem Dickhäuterplatz.

Seit dem 23.7. stehen an 44 Veranstaltungstagen nicht nur Filme, sondern auch Konzerte, Theater und Vorträge auf dem Programm: „Der Mensch muss unter die Leute“ (So, 15.8.) nennen Chansonnier und Pianist Horst Maria Merz und Schauspielerin und Sängerin Antje Rietz ihre „Musikalische Hymne auf das Leben“, bei der Nummern von Hildegard Knef, Georg Kreisler oder Caterina Valente angestimmt werden. Nils Strassburg und seine zehnköpfige Band The Roll Agents lassen in ihrer neuen Show „Elvis – The Return Of The King“ (Fr, 20.8.) die Hüften kreisen; D’Cuba Son (Fr, 10.9.) sind das badische Afro-Cuban-Salsa-Aushängeschild und auch der Jazzclub-Erfolgsabend „Soulcafé (Fr, 27.8.) gibt sein Stelldichein. Außerdem schleudert das Stand-up-Kultformat „Night Wash Live“ (Fr, 13.8.) sehenswerte Nachwuchskomödianten auf die Bühne.

Hoch hinaus geht es bei den bildgewaltigen Vorträgen „Die steile Welt der Berge – Im Grenzbereichen der vertikalen Welt“ (Sa, 11.9.) mit Extremkletterer Alexander Huber von den Huberbuam und Bergsteigerlegende Reinhold Messner (So, 8.8., 21 Uhr), der beim einzigen Sommerstopp in Süddeutschland von seinem „Schicksalsberg“ Nanga Parbat berichtet. Außerdem rekapituliert Abenteurer Normann Bücher (So, 29.8., 20.30 Uhr) seinen siebenjährigen, knapp 20.000 Kilometer langen „Lauf um die Welt, zu den Menschen und zu mir selbst“, der ihn über „7 Continents“ durch 70 Länder geführt hat.

Extratipp: Das zur Premiere bei „Kultur in der Klotze“ vor dreifach ausverkauftem Theaterzelt spielende Jakobus-Theater gibt weitere Vorstellungen seiner Boulevardkomödie „Touch & Go“ (Sa+So, 4.+5.9.) nach dem hierzulande auch unter dem Titel „Love-Jogging“ bekannten Stück von Bühnenautor Derek Benfield. Darin beginnt das liebevoll aufgebaute Kartenhaus zweier affärenbehafteter Ehepaare an locker-leichten Lügen mit dem verfrühten Eintreffen von Jessica in sich zusammenzufallen.

Vor der Premiere der Doku „Billie“ (Holiday) interpretieren Sarah Lipfert (Vocals), Andi Maile (Saxofon), Gernot Ziegler (Piano), Wlad Larkin (Bass) und Stefan Günther-Martens (Drums) zur Einstimmung Kompositionen der „Legende des Jazz“ (Do, 2.9.) und vor dem Filmstart von Aki Kaurismäkis schwarzer Flüchtlingskomödie „Die andere Seite der Hoffnung“ (Do, 26.8.) erklingt finnischer Tango von Bändi. Was neben „Kaiserschmarrndrama“ (5.8.), dem siebten Film der Heimatkrimireihe um Dorfpolizist Franz Eberhofer, noch auf dem Open-Air-Kino-Programm steht, verrät www.kulisse-ettlingen.de. Die Foodmeile versorgt mit Speis wie Trank; das Gelände öffnet jeweils zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn. -pat