Open-Air-Kino Ettlingen 2016

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr im Ettlinger Schlosshof Open-Air-Kino statt.

Vom 31.8. bis 11.9. werden allabendlich bei Einbruch der Dunkelheit um 20.30 Uhr Filme auf der Leinwand gezeigt. Das Spätsommerkino im Schlosshof bietet Platz für rund 500 Zuschauer; die Bewirtung wird von der Ettlinger Gastronomie und dem Kino Kulisse übernommen und reicht von klassischen Kinosnacks bis hin zu Cocktails und Flammkuchen. Veranstaltet wird das Freilichtkino vom Kulturamt in Kooperation mit der Kulisse.

Gezeigt werden u.a. erfolgreiche Filme aus dem vergangenen Jahr, mit dabei „Fack Ju Göhte 2“, „Er ist wieder da“, „James Bond – Spectre“ und als Ladies Night „How To Be Single“. Neben einem breit gefächerten Filmprogramm soll es außerdem vor dem Filmstart ein kleines Rahmenprogramm speziell für junge Leute geben – geplant ist hier beispielsweise ein Tanzworkshop mit Dominik Sass, der am 1.9. vor Beginn des Filmes „New York Street Dance“ zum Mitmachen einlädt.

Karten sind sowohl über die Kulisse als auch an der Abendkasse erhältlich, Infos gibt es in der Stadtinformation, Tel. 07243/10 13 80 oder online.