Open-Air-Kino Ettlingen 2017

„...und Action!“ heißt es nach der ersten Klappe 2016 auch diesen Spätsommer, wenn der Ettlinger Schlosshof bei Einbruch der Dunkelheit zum all­abendlichen Open-Air-Kinosaal umfunktioniert wird.

Das Warm-up (19 Uhr) übernehmen in bewährter Manier verschiedene Livebands, und nachdem sich die Gäste mit Snacks und anderen Leckereien, Wein und Cocktails eingedeckt haben, wird es um 20.30 Uhr endgültig Zeit, einen der rund 500 Plätze einzunehmen.

Auf dem Spielplan stehen u.a. das Remake der 90er-Kultserie „Baywatch“ mit Dwayne „The Rock“ Johnson in David Hasselhoffs Paraderolle als Malibu-Rettungsschwimmer Mitch Buchannon; Michael Herbig, der auch in Wolfgang Petersens „Vier gegen die Bank“ zu sehen ist, bringt seine „Bullyparade“ als Episodenfilm auf die Leinwand; „Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand“ ist das Roadmovie-Sequel zur Weltbestseller-Adaption von Jonas Jonasson; Omar Sy wird „Plötzlich Papa“, die Minions treffen in „Ich – Einfach unverbesserlich 3“ auf Grus Zwilling, und der Herxheimer Felix „Pedal The World“ Starck sattelt für seinen zweiten Doku-Trip „Expedition Happiness“ auf einen Schulbus um. -pat