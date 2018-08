Open Air Kino Ettlingen 2018

Zum dritten Mal verwandeln die Kulisse und das Kultur- und Sportamt den Ettlinger Schlosshof in einen Open-Air-Kinosaal.

Den Auftakt macht „Mamma Mia 2: Here We Go Again!“ (Di, 28.8.), das originalbesetzte Sequel des Musical-Hits. Stargespickt ist auch das Spin-off „Ocean’s 8“ (Fr, 31.8.) mit den Meisterdiebinnen Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna und Anne Hathaway sowie das abschließende Spielberg-Historiendrama „Die Verlegerin“ (So, 9.9.) mit Meryl Streep und Tom Hanks.

Das „Wunder“ (Di, 4.9.) über einen Jungen, der mit entstelltem Gesicht zur Welt kommt, läuft an der bei einem Glas Gratissekt genossenen „Ladies Night“, die Männer bekommen zum Freibier „Bullyparade – Der Film“ (Do, 6.9.) serviert. Der französische orientierte Samstagabend zeigt das luftig-leichte Roadmovie „Paris kann warten“ (8.9., 20 Uhr) sowie Alan Rickmans Kostümfilm „Die Gärtnerin von Versailles“ (8.9., 22.15 Uhr).

Außerdem im Programm: der erfolgreichste Start des vergangenen Ettlinger Kinojahres, die Naturdokumentation „Unsere Alb“ (Mo, 3.9.). Zum Filmthema passend stimmen Vorbands (19 Uhr) auf die Freilichtabende ein. -pat