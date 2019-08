Open Air Kino Ettlingen 2019

Schlosshof, Sternenhimmel, musikalisches Warm-up (auch ohne Ticket) und 18 Filmhits auf Großleinwand.

Das sind die Eckdaten des Ettlinger „Open Air Kinos“, das die Kulisse im vierten Jahr mit dem Kultur- und Sportamt aufzieht. Den Auftakt für die bis zu 600 Zuschauer macht die Verfilmung der DDR-Flucht zweier Familien mit einem selbstgebauten Heißluft-„Ballon“ (Di, 27.8.). Gerockt wird bei der vierfach „Oscar“-prämierten „Bohemian Rhapsody“ (Fr, 30.8.) mit dem als „Bester Hauptdarsteller“ gewürdigten Rami Malek in der Rolle des jungen Freddie Mercury.

Abermals im Programm: die Naturdoku „Unsere Alb“ (Mo, 2.9.), wobei Regisseur Marco Ruppert danach zum Gespräch bereitsteht. An der „Ladies Night“ spielen Anne Hathaway und Rebel Wilson zwei hinreißend verdorbene „Glam Girls“ (Do, 5.9.) auf Männerfang; in der Verfilmung des Ferdinand-von-Schirach-Bestellers „Der Fall Collini“ (Di, 10.9.) ermittelt Elyas M’Barek im Nachkriegsdeutschland und abschließend läuft der Klassiker „Buena Vista Social Club“ (Fr, 13.9.). Zur Einstimmung spielt die zwölfköpfige Band Guarango (18.30 Uhr) Afrokubanisches zwischen Salsa und Latin-Jazz. Neben dem Schlosshof werden parallel erstmals auch am Dickhäuterplatz beim Kino Kulisse Filme unter freiem Himmel gezeigt; so mancher Blockbuster läuft hier wie dort. -pat