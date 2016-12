Open-Air-Kino-Nächte am Schloss Gottesaue 2016

Zum Freilichtspieltheater wird die Schauburg bei den „Open-Air-Kino-Nächten am Schloss Gottesaue“.

Unter den 45 Filmen, die in gut sieben Wochen über die 240-Quadratmeter-Leinwand flimmern: Blockbuster und Kleinode aus der jüngsten Zeit, ein Kultklassiker zum Abschluss („The Rocky Horror Picture Show“ in OV, So, 11.9.), zwei Previews und zahlreiche Kinoneustarts – wie der eröffnende „Frühstück bei Monsieur Henri“ (Fr, 22.7.).

Ivan Calbérac hat den bahnbrechenden Bühnenerfolg um einen mürrischen Rentner, der die flotte Studentin Constance auf seinen Sohn ansetzt, um die ungeliebte Schwiegertochter zu vergraulen, auch als Spielfilm inszeniert und ist am Opening-Abend zu Gast. Ebenfalls aus Frankreich kommt die leichtfüßige romantische Komödie „Birnenkuchen mit Lavendel“ (Sa, 23.7.), in der zwei angeknackste Seelen durch einen Autounfall zueinanderfinden.

Außerdem gibt’s ein Wiedersehen mit dem Culture-Clash-Hit „Monsieur Claude und seine Töchter“ (Sa, 10.9.). „Deadpool“ (Mi, 27.7.) ist definitiv Marvels unkonventionellster Superheld; 007 trifft im 24. und wohl auch finalen Craig-Bond auf Blofelds „Spectre“ (Fr, 5.8.); Han Solo kreuzt in „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ (Fr, 12.8.) ein letztes Mal das Lichtschwert und wer sich stumpfe Wortgefechte im O-Ton ersparen möchte, steigt erst bei den weitaus unterhaltsameren zweiten anderthalb Stunden von Tarantinos Blutrausch „The Hateful Eight“ (Mi, 7.9.) ein.

Über den Sommer angelaufen sind „Star Trek – Beyond“ (Mi, 24.8.) und „Ice Age – Kollision voraus!“ (Sa, 30.7.), in dem der prähistorischen Patchworkherde dank einer „Scrat-Tastrophe im All“ ebenso die Apokalypse droht wie der Menschheit bei der späten „Wiederkehr“ von „Independence Day“ (Mi, 10.8.). Und in „Er ist wieder da“ (So, 28.8.) nach dem Bestseller von Timur Vermes macht auch Hitler noch das Stehaufmännchen.

Bereits vor dem offiziellen Start gezeigt werden die Tragikomödie „Der Landarzt von Chaussy“ (Di, 6.9.) und das mehrfach ausgezeichnete deutsche Abtreibungsdrama „24 Wochen“ (Do, 25.8.) in Anwesenheit der Regisseurin Anne Zohra Berrached. -pat