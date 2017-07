Open-Air-Kino-Nächte am Schloss Gottesaue 2017

Bei ihren „Open-Air-Kino-Nächten am Schloss Gottesaue“ präsentiert sich die Schauburg seit 1995 als Freilichtspieltheater.

24 Meter in die Breite und zehn Meter in die Höhe ragt die riesige Bildwand auf dem Gelände des Lustschlösschens – keine anderes Open-Air-Kino in Baden-Württemberg kommt auf diese Spielfläche! Der lichtstarke 4K-Ultra-High-Fidelity-Projektor garantiert gestochen scharfe und helle Bilder; drei Lautsprechertürme verbergen sich für die bis zu 3.000 Zuschauer auf den bereitgestellten Stühlen und den drei Rasenflächen unsichtbar links, mittig und rechts in der Gerüstkonstruktion hinter der Leinwand; außerdem sind an der Schlossfront noch sechs Extra-Lautsprecher montiert, die für ein 360-Grad-Surround-Erlebnis sorgen. Auch was Laufzeit und Programmfülle betrifft, steht die Schauburg im deutschen Südwesten allein auf weiter Flur: Bis auf den spielfreien Montag gibt es die ganzen Sommerferien über Blockbuster und Kleinode der jüngsten Vergangenheit, Previews, Premieren, Neustarts und Klassiker zu sehen – und das bei jedem Wetter!

Zur Eröffnung läuft „Tschick“ (Fr, 21.7.+Sa, 19.8.), das tragikomische Roadmovie durch die ost­deutsche Provinz nach dem Bestseller von Wolfgang Herrndorf über zwei jugendliche Außenseiter. Pünktlich zum Kinostart gezeigt werden die starbesetzte britische Gesellschaftssatire „The Party“ (Do, 27.7.) sowie „Tulpenfieber“ (Do, 24.8.) mit Christoph Waltz als Maler, der sich in sein Modell verguckt. Persönlich anwesend ist Felix Starck aus Herxheim, der nach seiner Reisdoku „Pedal The World“ auf „Expedition Happiness“ (Do, 3.8.) rund um den amerikanischen Kontinent geht.

Ebenfalls vorstellig werden einen ganzen Monat bevor ihr Film offiziell anläuft Petra Biondina Volpe und Marie Leuenberger, Regisseurin und Hauptdarstellerin von „Die göttliche Ordnung“ (So, 30.7.), in dem es um die Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz Anfang der 70er geht. Ein Wiedersehen gibt es mit Louis de Funès’ „Großer Sause“ (So, 6.8.) und „La Boum – Die Fete“ (So, 20.8.); den Abschluss markiert inzwischen schon traditionell „The Rocky Horror ­Picture Show“ (So 10.9.) in Originalvertonung. -pat