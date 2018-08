Open-Air-Kino-Nächte am Schloss Gottesaue 2018

Bei ihren „Open-Air-Kino-Nächten am Schloss Gottesaue“ präsentiert sich die Schauburg seit 1995 als Freilichtspieltheater.

24 Meter in die Breite und zehn Meter in die Höhe ragt die Bildwand auf dem Gelände des Lustschlösschens – kein anderes Open-Air-Kino in Baden-Württemberg kommt auf diese Spielfläche! Der lichtstarke 4K-Ultra-High-Fidelity-Projektor garantiert gestochen scharfe und helle Bilder; drei Lautsprechertürme verbergen sich für die bis zu 3.000 Zuschauer auf den bereitgestellten Stühlen und den drei Rasenflächen unsichtbar links, mittig und rechts in der Gerüstkonstruktion hinter der Leinwand; außerdem sind an der Schlossfront noch sechs Extralautsprecher fürs 360-Grad-Surround-Erlebnis montiert.

Bis auf den spielfreien Montag gibt’s die ganzen Sommerferien über bei jedem Wetter Blockbuster und Kleinode der jüngsten Vergangenheit, Previews, Premieren, Neustarts (Destination Wedding: Do, 2.8.; Mamma Mia 2: Sa, 11.8.; Papillon: Fr, 17.8.; Gundermann: Do, 23.8.; Mission: Impossible 6: Mi, 5.9.), Klassiker (Pulp Fiction: Sa, 8.9.; The Rocky Horror Picture Show: So, 9.9.) – und in diesem Jahr auffällig viele Specials.

Am Eröffnungsabend bringt Regisseur Hans Weingartner Hauptdarstellerin Mala Emde zur Vorstellung seines die großen Fragen des Menschseins verhandelnden „303“ (Fr, 20.7.); auch Gwendolin Weisser und Patrick Allgaier finden für ihre Anhalter-Doku „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ (So, 29.7.) nach Karlsruhe, ebenso Elmar Wepper („Grüner wird’s nicht“: Mi, 8.8.) oder Dominik „Dodokay“ Kuhn (Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse: Sa, 1.9.). Ultimativer Höhepunkt neben New Waverin Anne Clark (I’ll Walk Out Into Tomorrow: Sa, 28.7.) ist aber der Auftritt von Haudrauf-Ikone Terrence Hill nur wenige Tage nach Kinostart seines neuen Roadmovies „Mein Name ist Somebody – Zwei Fäuste kehren zurück“ (Mo, 27.8.). -pat