Operation Afrika – Die Jagd nach den Rohstoffen der Zukunft

Im Kongo kaufen chinesische Händler in Kleinminen illegal Kobalt, in Namibia ist in der Wüste ein Teile eines Nationalparks bedrohenden Projekts für grünen Wasserstoff geplant und in den Mangrovenwäldern des Nigerdeltas versuchen europäische Investoren, lukrative Erdgasdeals einzufädeln.

Ruanda führt Krieg im Kongo um die Rohstoffe und hat weite Teile des Grenzgebiets okkupieren lassen. Nun sind auch Unternehmer aus Trumps Umfeld auf den Trichter gekommen, dort zu investieren. Wie das abläuft, ist bekannt: Für kleines Geld Milizen kaufen und Entscheidungsträger bestechen.

Nach dem Film (Regie: Johannes Meier, Philipp Sandner & Jan-Philipp Scholz) referiert Boniface Mabanza Bambu von der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika über die Entwicklungen des umstrittenen Energieprojekts in Namibia. -rw