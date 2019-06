Mit ihrer neuen Rubrik „Junges deutsches Kino“ möchte die Kinemathek bestehende Vorurteile gegen das heimische Filmschaffen ausräumen.

Zum Start gibt’s das Debüt des hierzulande geborenen türkischstämmigen Regisseurs Mehmet Akif Büyükatalay, der jenseits aller Klischees vom Leben und Leiden eines jungen strenggläubigen Muslims in Deutschland erzählt: Als Oray im Streit seiner Frau Burcu die Scheidungsformel „Talāq!“ an den Kopf wirft, gerät er immer tiefer in einen Konflikt zwischen Glauben und Liebe. -pat