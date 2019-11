Rechtsradikale Realitäten in Deutschland

„Gemeinsam gewollte Gesamtkonzeption“.

Unter diesem das Zschäpe-Urteil zitierenden Titel widmet sich die Kinemathek zusammen mit der „Heinrich Böll Stiftung Ba-Wü“ in einer dreimonatigen Veranstaltungsreihe den „Rechtsradikalen Realitäten in Deutschland“.

Zum Auftakt präsentiert Mala Reinhardt ihre Doku „Der zweite Anschlag“ (Fr, 22.11., 19 Uhr; So, 24.11., 17 Uhr) über Ibrahim Arslan, der 1992 als Kind den Brand von Mölln überlebt hat. Begleitet wird das Filmprogramm – u.a. mit „Der Kuaför aus der Keupstraße“ (Mi, 27.11., 19 Uhr; So, 1.12., 17 Uhr), „Wintermärchen“ (Mi+So, 4.+8.12., 19 Uhr) und „Wir sind jung, wir sind stark“ (Mi, 11.12., 19 Uhr; So, 15.12., 17 Uhr) – außerdem von Diskussionsrunden wie Carola-Teresa Ziemers Vortrag zum Thema „Antisemitismus in Ba-Wü“ (Di, 17.12., 19 Uhr), einem pädagogischen Angebot für Schulen sowie einer Ausstellung mit Arbeiten zeitgenössischer MedienkünstlerInnen und Installationen im Kino-Foyer sowie im öffentlichen Raum. -pat