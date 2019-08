Serien & Filme in Casinos: So targetieren Casino-Slot-Entwickler Franchise-Fans

Für die Entwickler von Casino-Slots ist die Auswahl großer Zielgruppen besonders wichtig, um mit dem Onlineautomaten viel Geld verdienen zu können.

Je bekannter ein Film oder eine Serie ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Slot besonders oft gespielt wird, wenn der Onlineautomat einen direkten Bezug dazu hat. Ein potenzieller Spieler hat bezüglich einer Serie womöglich eine sehr positive emotionale Verknüpfung im Gedächtnis. Diese nutzen die Casinoentwickler gerne aus und entwickeln entsprechende Slots, wie zum Beispiel den Flintstone-Slot. Wer kennt denn nicht Fred Feuerstein, seine Familie und seine Abenteuer? Viele Menschen fühlen sich zu solchen Slots besonders hingezogen.

Der Potenzialunterschied zwischen einem nichtssagenden Slot mit unbekanntem Namen und einem Film- beziehungsweise Serienslot ist gewaltig. Daher sehen Sie auch sehr häufig Werbung, die wahrscheinlich genau auf Sie zugeschnitten ist. Wahrscheinlich haben Sie vor kurzem „Terminator 2“ angeschaut und nun wird Ihnen Werbung für den „Terminator 2“-Slot ausgespielt. Wenn Sie ein begeisterter Casinospieler sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Sie diesen Slot spielen werden.



Die besten Film-Casino-Slots

Wir klären in diesem Beitrag auf, welche großen Film- und Serienslots es gibt und wo es die größten Gewinnchancen gibt.



#1 Flintstone-Slot

Viele Spieler haben lange darauf gewartet, dass endlich der Flintstone-Spielautomat auf den Markt kommt und er auch online spielbar ist. Playtech hat seit einiger Zeit die Rechte, eine Online-Version des Slots zu entwickeln und daher können Sie seit einiger Zeit in vielen Onlinecasinos den Flintstone-Automat online spielen. In diesem Spiel gibt es fünf Walzen, auf denen unter anderem Barney, Wilma und Fred als Hauptdarsteller auftreten. Insgesamt gibt es 1024 Gewinnmöglichkeiten, der Einsatzbereich geht von dem Betrag 0,40 bis 40,00 Credits. Zudem gibt es verschiedene Bonis und Freispiele die Sie erwarten, davon gibt es insgesamt drei Stück.

#2 Der bekannte Rocky-Casino-Slot

Rocky ist eine richtige Boxlegende, der Italiener macht seinem Namen in mehreren Filmen alle Ehre und ist seit vielen Jahrzehnten auf der ganzen Welt bekannt. Ein Boxer-Slot ist eine tolle Idee und mit der Vermarktung als Rocky-Slot haben die Entwickler zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die meisten Spieler sind männlich und identifizieren sich mit dem Helden Rocky Balboa. Die KO-Slot-Version von Playtech bietet viele Möglichkeiten um ordentlich abzukassieren. Mit etwas Glück und Spielerfahrung kann der Casinospieler hier große Gewinne erzielen. Insgesamt gibt es fünf Walzen auf denen Rocky auf seine Gegner die auch aus den Filmen bekannt sind, trifft. Es gibt insgesamt 25 Gewinnlinien Slot. Besonders interessant wird es dann, wenn Sie es schaffen, Rocky auf den Walzen in eine Reihe zu bekommen, denn dann erwartet Sie sogar das fünffache Ihres Gesamteinsatzes. Zudem gibt es viele verschiedene weitere Multiplikatoren die Sie erwarten. Der Rocky-Slot ist einer der bekanntesten Casino-Maschinen, welche Sie online spielen können.

#3 Paranormal Activity

Fühlen Sie sich in der Nacht schnell beobachtet oder haben Sie Angst im Dunkeln? Dann sollten Sie vielleicht noch einmal darüber nachdenken, sich den Film „Paranormal Activity“ anzuschauen. Weltweit war dieser Film jedoch der absolute Renner und hat sowohl junge als auch alte Leute in die Kinos gedrängt. Kein Wunder, dass sich die Entwickler also gedacht haben, dass es gewinnbringend ist, einen „Paranormal Activity“-Slot zu entwerfen und auf den Markt zu bringen. Dieser Online-Spielautomat wurde von der Firma iSoftBet entwickelt. Es handelt sich dabei um einen Fünf-Walzen-Slot, bei dem es sogar 243 Gewinnmöglichkeiten gibt und zwar pro Drehung. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie mit einem Spin von 0,01 bis zu 6,00 spielen können. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit mit dem Autospin den Automaten zu bespielen. Besonders beliebt ist der Slot allerdings nicht nur wegen der verschiedenen Möglichkeiten, dicke Gewinne einzufahren, auch das Design ist sehr einladend, besonders, wenn Sie sich gerne gruseln. Beim Spielen fangen die Walzen an zu flackern und das Logo von „Paranormal Activity“ flackert auf, anschließend verschwindet es wieder, woraufhin verschiedene Symbole und Meldungen angezeigt werden. Zusätzlich gibt es im Hintergrund schreckliche Geräusche und eine gruselige Musik. Auch die Symbole auf den Walzen sehen einfach scheußlich aus. Während sich die Walzen drehen, werden nebenbei gruselige Filmsequenzen aus dem aktuellen Teil von „Paranormal Activity“ eingespielt.

#4 „Jurassic World“-Casino-Slot

Bei diesem Spielautomaten erwarten Sie 243 Gewinnlinien. Das ist super und sie haben eine hohe Gewinnchance. Die drei Hauptfeatures sind Gyrosphere Valley, das Creation Lab und der Raptor Den. Diese können Sie jeweils mit zehn Spins und verschiedenen Multiplikatoren spielen, welche sich automatisch erhöhen, für den Fall dass Sie bei einem Dreh nicht gewonnen haben. Dadurch können Sie quasi nicht so viel Geld verlieren, irgendwann werden Sie gewinnen und dann ist der Multiplikator besonders hoch. Nach einem Gewinn fängt der Multiplikator allerdings wieder von vorne an zu zählen.

#5 „Game Of Thrones“-Slot

Eine der wohl erfolgreichsten Serien aller Zeiten, die in den vergangenen Jahren Millionen von Zuschauern weltweit in Atem gehalten hat, ist „Game Of Thrones“. Auch die überaus erfolgreiche HBO-Serie hat ihren eigenen Casino-Slot erhalten, der selbst Fans des Franchises in Casinos gezogen hat, die eigentlich bis dato keine Glücksspieler waren. Man kann hier von einem Paradebeispiel für Franchise-Vermarktung sprechen. Bei onlinespielcasino.de finden Sie eine ausführliche Spielebeschreibung des Slots und Verlinkungen zu Anbietern bei denen Sie diesen anspielen können.

#6 „Terminator 2“-Slot

Wenn Sie ein richtiger „Terminator 2“-Fan sind, dann sollten Sie unbedingt mal den dazu gehörigen Slot ausprobieren. Hier gibt es insgesamt 243 verschiedene Gewinnmöglichkeiten, verschiedene Freispiele und Multiplikatoren für den „Terminator 2“-Slot. Bei den dargestellten Symbolen auf den Walzen, handelt es sich immer um die Hauptfiguren des Films. Zusätzlich werden immer wieder mal verschiedene Ausschnitte aus dem Film eingespielt. Selbst Arnold Schwarzenegger würde sicher gerne diesen tollen Slot spielen – also einfach mal ausprobieren!