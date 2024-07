Sommer im Garten 2024

Mit dem Landauer Filmfestival „La Meko“ präsentiert das Kulturzentrum an fünf Freitagen im August Kinofilme open air, zuvor spielen lokale Bands und Solokünstler.





Den Auftakt macht am 2.8. der Insheimer Liedermacher Johnny Rieger mit der Historienkomödie „Taking Woodstock” von „Oscar“-Preisträger Ang Lee im Anschluss. Die Singer/Songwriterin Lizart eröffnet vor dem Landauer Duo Michael Heid und Benno Burkhart mit „Harmonica meets Guitar“ (9.8.), dann läuft die französische Komödie „Die einfachen Dinge“. Auch am 16.8. sind mit Mojo Drift (Instrumental-Rock) und Lemon Cake 4 (Fusion-Jazz) zwei Bands am Start vor der schrägen Komödie „Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden“. Blues und Americana verspricht Third Man Blues Joint, die Band der beiden Exilpfälzer Albert Scherr und Mario Bender (23.8.) vor der französischen Komödie „Tagebuch einer Pariser Affäre“.

Erstmals gibts am 30.8 um 16 Uhr eine offene Bühne für Kinder und Jugendliche (Erwachsene 19 Uhr), bevor der französisch-indische Film „Das Licht, aus dem die Träume sind“ die Sommerreihe beendet. Bei schlechtem Wetter wird in den Saal ausgewichen. -rw