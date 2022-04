Die mehrfach ausgezeichnete ukrainische Antikriegsdoku von Alina Gorlova nimmt mit auf eine bildgewaltige Reise durch den endlosen Kreislauf von Krieg und Frieden in der Menschheitsgeschichte.

„This Rain Will Never Stop“ folgt dem 20-jährigen Andriy Suleyma, in Syrien geborener Sohn eines kurdischen Vaters und einer ukrainischen Mutter. 2012 flieht seine Familie mit dem Neuntklässler vor dem syrischen Bürgerkrieg nach Lyssytschansk, der Heimat seiner Mutter in der Ostukraine.

Doch kurz nachdem sie ihr neues Leben begonnen haben, holt der Krieg die Familie wieder ein. Konfrontiert mit der Realität des anhaltenden Leidens beschließt Andriy, sich als Freiwilliger beim Roten Kreuz zu melden. -pat