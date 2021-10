Vier Filme mit dem legendären Joker

Die legendäre Figur des Joker ist in unserer modernen Popkultur zu einer nahezu mythologischen Gestalt geworden.

Sie steht für das Chaos, für einen Hauch des Wahnsinns und für Gefahr. Bekannt geworden ist Joker als Bösewicht in der „Batman“-Comicreihe. In Hollywood hat es der Joker zu einigen legendären Auftritten geschafft, die nicht nur die Darsteller berühmt gemacht haben. Manchmal auch in tragischer Hinsicht.

Batman: Jack Nicholson

Die erste große Joker-Rolle übernahm Jack Nicholson. In der ersten „Batman“-Verfilmung, die 1989 Premiere feierte, und von Tim Burton produziert wurde, übernimmt Jack Nicholson die Rolle des diabolisch grinsenden Bösewichts. Ein gefährlicher Widersacher des Helden Batman, gespielt von Michael Keaton. Der Film wurde zu einem großen Erfolg und gilt als einer der Wegbereiter des modernen Kinos. Denn schließlich wird das moderne Hollywood-Kino heute von Comicverfilmungen nahezu dominiert. Hierfür ist nicht zuletzt auch der erste Teil von „Batman“ in gewisser Art und Weise mitverantwortlich.

The Dark Knight: Heath Ledger

Die bei weitem wohl legendärste Darstellung des Joker ist jene durch Heath Ledger in the „The Dark Knight“. Der Film, der bereits vor einigen Jahren in die Kinos kam, begeisterte Kritiker wie Fans. Insgesamt gilt dieser Film als Meisterwerk – die Performance von Heath Ledger jedoch ist für viele Menschen nach wie vor unerreicht. Umso tragischer war die Situation rund um die Filmpremiere: Heath Ledger starb und hinterließ Scharen sprachloser Fans. Als ersten Schauspieler überhaupt wurde Ledger der „Oscar“ für den besten Nebendarsteller posthum überreicht.

Joker: Joaquin Phoenix

Mit Joachim Phoenix konnte ein weiterer Darsteller für seine Performance als Joker einen „Oscar“ gewinnen. Der Film „Joker“ stand ganz im Zeichen des wahnsinnig gewordenen Comedians und bot ein verstörendes Epos eines Psychopathen. Der Film zementierte die Position von Phoenix als einer der besten Charakterdarsteller Hollywoods und gilt als eines der absoluten Highlights der vergangenen Jahre.

The Suicide Squad: Jared Leto

Einer der wichtigsten Filme des vergangenen Jahrzehnts hinsichtlich der Popkultur ist definitiv „The Suicide Squad“. Basierend auf einer Comic-Animationsserie wurde dieser Film zum Kassenschlager der vergangenen Jahre. Auch in diesem Film spielt der Joker eine nicht unwesentliche Rolle. Und Jared Leto mimt diesen auf seine unnachahmliche Art. Es handelte sich definitiv um eine der bemerkenswerteren Joker-Rollen, die in den vergangenen Jahren über die Bildschirme geflimmert sind.



Ganz egal, welcher Performance man sich ansieht – die Schauspieler die hier genannt wurden, haben dem Joker ihre ganz persönliche Note verliehen, uns diese Rolle zu etwas Besonderem gemacht. Sie sind dabei als erster zu nennen, wenn es darum geht, den Joker als eine der herausragenden Kinofilmfiguren der vergangenen Jahrzehnte zu nennen. Eindeutig war der Joker eine Bereicherung für das Kino und die Faszination, die von diesem Charakter ausgeht, wird definitiv noch viele Jahre anhalten.

Beim Joker handelt es sich zweifellos um einen der bekanntesten Bösewichte des modernen Kinos. Wir damit mithalten kann? Schwer zu sagen. Definitiv zu nennen sind hierbei einige Bösewichte der „James Bond“-Reihe wie etwa Dr. No oder die Widersacher anderer Comic-Helden wie etwa von Superman, Captain America, oder Spider-Man. Sie alle jedoch verblassen im Vergleich zum Joker. Und das, obwohl dieser selbst eine blasses Make-up wählt, um seinen Umfeld das Fürchten zu lehren.

Eine Filmfigur, wie sie besser nicht sein könnte, das ist der Joker. Und die Darsteller, die diese Rolle annahmen, gingen mit viel Mut an die Sache, und wurden zumeist mit Lobeshymnen belohnt.