Vorteile & Risiken der stets verfügbaren digitalen Unterhaltung

Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, in welchen der Gang zur Videothek am Wochenende ein Ereignis darstellte und man durch Fernsehzeitungen blätterte, um seine favorisierte Serie nicht zu verpassen?

Die Digitalisierung hat die Art und Weise in welcher Menschen Filme und Serien konsumieren nachhaltig verändert. Heutzutage ist es möglich 24 Stunden am Tag pausenlos bequem von zu Hause aus genau die Formate zu schauen, welche man persönlich bevorzugt. Streamingdienste bieten den Nutzern die Möglichkeit, ihre Lieblingsserien und Filme ohne Unterbrechungen zu genießen. Bringt diese Veränderung allein Vorteile mit sich, oder besteht durch den exzessiven Medienkonsum die Gefahr einer Suchtentwicklung?

Streamingdienste existieren in Hülle und Fülle. Sie bieten den Nutzern audiovisuelle Unterhaltung zu jeder Zeit und an jedem Ort. Welche Auswirkungen hat diese Tatsache auf den Medienkonsum der Menschen? Die Verfügbarkeit von Streamingdiensten in unserer modernen Zeit bedeutet vor allem eine Menge Freiheit für Nutzer, denn diese sind nicht mehr an feste Sendezeiten gebunden und können ihren Tagesablauf somit autonom planen und gestalten. In Deutschland nutzen nach Daten aus einer Studie von Bitkom mittlerweile 81 Prozent der Bevölkerung Streamingdienste auf einer regelmäßigen Basis. Zudem ging aus der Studie hervor, dass das Format der Serien als besonders beliebt unter den Zuschauern aus Deutschland gilt.

Verfügbarkeit rund um die Uhr in anderen Branchen

Nicht bloß Streamingdienste bieten ihre Dienste rund um die Uhr an. Auch andere Branchen setzen gezielt auf dieses Prinzip. Insbesondere im Bereich der Onlinedienstleistungen findet sich dieses Phänomen besonders häufig wieder. Nutzer des Internets haben die Möglichkeit, rund um die Uhr Online Shops zu besuchen und Produkte zu bestellen. Einige Lieferdienste bieten zudem an, Mahlzeiten 24 Stunden am Tag direkt vor die Haustür zu liefen. Auch weitere Marktsegmente der Online-Unterhaltung nutzen diese Marketingstrategie. Betreiber von iGaming Portalen, welche auf Vergleichsseiten wie https://esportsinsider.com/de/gluecksspiel/casinos-ohne-pause aufgelistet werden, bieten Spielern zu jeder Zeit und ohne Pause Zugriff auf ihre Portale. Speziell in diesem Segment ist es wichtig, verantwortungsbewusst zu konsumieren, denn durch die unkontrollierte Teilnahme am Glücksspiel entsteht schnell die Gefahr einer Suchtentwicklung.

Die stetige Verfügbarkeit dieser Angebote erinnert stark an die allgegenwärtige Zugänglichkeit von Serien und Filmen. Auch in diesem Bereich der Unterhaltung neigen etliche Nutzer zum Übertreiben und legen sogenannte „Filmmarathons“ ein.

Warum lieben wir Serien so sehr?

Viele Deutsche lieben es, Serien „Bingewatching“ zu betreiben. Dies bedeutet, dass nicht nur eine Episode einer Serie angeschaut wird, um anschließend auf die Veröffentlichung der nächsten Folge zu warten, sondern direkt eine oder mehrere Staffeln am Stück geschaut werden. Streamingdienste wie Netflix machen dies möglich, denn sie bieten ihren Nutzern volle Serienformate und gleichzeitig den Zugriff auf den vollen Umfang der bis dato veröffentlichten Episoden und Staffeln.

Doch woher kommt der Reiz, immer weiter zu schauen? Einzelne Folgen von Serien sind auf eine ganz bestimmte Art und Weise gestaltet. Zuschauer verfolgen eine Geschichte, welche sich über viele Staffeln und Episoden langsam und in den meisten Fällen sehr detailliert entfaltet.

Kleinste Details der Storyline werden ausführlich beleuchtet und Episoden enden beabsichtigt durch Cliffhanger. Ein Cliffhanger steht für eine besondere Situation innerhalb der Storyline, welche die Geschichte an einen Scheideweg führt. Der Ausgang dieser Situation wird jedoch bewusst zurückgehalten, um Spannung zu erzeugen und den Zuschauer gespannt auf die nächste Episode warten zu lassen. Netflix veröffentlichte eine Studie zum Thema „Bingewatching“, aus welcher hervorgeht, dass mehr als 61 Prozent der Nutzer des Streamingdienstes regelmäßig mehr als nur eine Episode am Stück anschauen.

Macht Streaming einsam?

In der damaligen Zeit wurden Filme und Serien gemeinsam im Kreis der Familie oder mit Freunden und Bekannten vor dem Fernseher im Wohnzimmer geschaut. Dieser soziale Aspekt tritt mehr und mehr in den Hintergrund, denn Streamingdienste verleiten dazu, Filme und Serien auf dem Smartphone, dem PC oder dem Laptop zu schauen. In vielen Fällen schauen Nutzer ihre Lieblingsserien allein. Durch das umfangreiche Streamingangebot gestaltet sich die Entscheidungsfreiheit, was genau geguckt wird, größer. Jeder Mensch hat eigene Vorlieben, wenn es um Serien und Filme geht. Aufgrund dieser Tatsache kommt es oft dazu, dass Nutzer allein Streamingdienste nutzen.

Auch der Kinobesuch, welcher vor einigen Jahren noch das absolute Highlight des Wochenendes darstellte, verliert zunehmend an Bedeutung. Frisch veröffentlichte Filme werden mittlerweile zu einem Großteil direkt online zum digitalen Verleih angeboten. Man bezahlt für einen neuen Film und hat für einen bestimmten Zeitraum Zugriff auf diesen. Netflix bietet bis dato noch kein solches Pay-per-View Angebot, jedoch können Nutzer Amazon Prime nutzen, um neue Filme digital gegen Bezahlung auszuleihen.

Jedoch bieten einige Streamingdienste eine „Watch together“-Funktion, welche genau diesen Aspekt aufgreift. Diese Option ermöglicht es den Nutzern, gemeinsam Filme und Serien zu schauen, ohne sich am selben Ort aufhalten zu müssen. Man kann sich miteinander unterhalten, während man zusammen online einen Film verfolgt und mitfiebert. Watch together bringt die soziale Komponente zurück in die Welt des Streamings.

Die moderne Unterhaltung zwischen Freiheit & Risiko

Die Möglichkeit, 24 Stunden am Tag auf Filme und Serien zugreifen zu können, gewährt den Nutzern auf der einen Seite eine Menge an Freiheiten und Flexibilität. Es steht dem Nutzer frei, welche Serie oder welchen Film er wann und wo konsumieren möchte. Auf der anderen Seite kann das unbegrenzte Angebot zur Vereinsamung führen. Zudem besteht die Gefahr einer Suchtentwicklung.

Wichtig ist es, eine Balance zu finden und sich wie bei allen schönen Dingen im Leben, auch beim Schauen von Serien, klare Grenzen zu setzen und Pausen einzulegen.