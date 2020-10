Der Franzose Bertrand Bonello hat sich mit „Nocturama“ als großer Stilist erwiesen, dem es gelingt, sich in die komplexe Gefühlswelt junger Erwachsener von heute zu versetzen

Das gilt auch für „Zombie Child“, in dem Fanny die aus Haiti stammende Mitschülerin Mélissa überredet ihr behilflich zu sein, sich beim Ex mit einem Voodoo-Ritual für den unschönen Abgang zu revanchieren... Bonello schlägt in seinem geradezu hypnotisierenden, geheimnisvollen und faszinierenden Film einen Bogen von der Gegenwart übers Haiti der 60er bis zur französischen Kolonialgeschichte. -pat