100 Jahre Heinz Friedrich

Der Maler und Holzschneider Heinz Friedrich, geb. 1924 in Schwetzingen, hatte über Jahrzehnte in der Südpfalz in Frankweiler und danach in Freimersheim Atelierstandorte.

Neben seinen Landschaftsbildern und figürlichen Darstellungen war er für ausdrucksstarke Porträts von Menschen und Tieren bekannt und fertigte viele Farbholzschnitte an. -rw