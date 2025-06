 200 Jahre KIT, Choose Your Filter, ThStory That Never Ends, Codeiro & Fellow Travellers

Bereits beim Betreten des Lichthofs der Ausstellung „The Story That Never Ends“ mit Einblicken in die weltweit einzigartige Medienkunstsammlung des ZKMs wird klar, dass man hier nicht einfach durch Räume wandelt, sondern vielmehr durch eine lebendige Topografie medialer Ausdrucksformen.

Leichte, sich drehende rote Kleider tanzen durch die Luft, während ein autonom fahrender Rollstuhl seine Kreise zieht. Die Ausstellung spannt einen eindrucksvollen Bogen von den Anfängen der Medienkunst in den 50er Jahren bis hin zu aktuellen Arbeiten mit KI. Dabei gelingt es ihr, keine lineare Erzählung zu verfolgen, sondern durch thematische Schwerpunkte immer wieder überraschende Verknüpfungen aufzuzeigen. Unterstützt wird dieses Erleben durch eine durchdachte räumliche Gestaltung, die nicht nur ästhetisch überzeugt, sondern auch atmosphärisch trägt. Im Kontrast zur vibrierenden Vielstimmigkeit dieser Schau steht die Ausstellung „Waldemar Cordeiro – Konstellationen“: Eine Retrospektive seines Werks, die durch ihre ruhige und fast intime Atmosphäre besticht. Cordeiro, der schon in den 60er und 70er Jahren mit der Verbindung von Kunst und Elektronik experimentierte, war rückblickend ein Wegbereiter der digitalen Kunst.

Ab Ende Mai wieder geöffnet ist der vielstimmige Ausstellungsraum „Fellow Travellers“. Viele der internationalen Positionen arbeiten transdisziplinär, von Architektur und Stadtplanung über korrigierende Geschichtsschreibung bis hin zu Wissensvermittlung und Rekollektivierung von Land. Im „Useum“, dem Herz der Ausstellung, wird dieses künstlerische Handeln konkret und lokal. Der Open Space bietet Raum für bestehende und zukünftige Initiativen, sich zu vernetzen und zu arbeiten. Im Kontext der Ausstellungsplattform thematisiert das Kunstprojekt „The Voice Of Women Is The Voice Of Freedom“ von Khanda Hameed und Nabaz Samad die besondere Rolle von Frauen beim Kampf um die Bewahrung der kurdischen Sprache und Identität.

Parallel dazu zu entdecken sind zwei Themenausstellung mit KIT-Bezug und Beteiligung: „Choose Your Filter!“ zeigt Browser Art seit den Anfängen des World Wide Webs. Auch in der Kunst waren Webbrowser stets ein Thema. Die Ausstellung gibt Einblicke in 30 Jahre alternative Browserentwicklung – ausgehend von zwei Forschungsprojekten des KIT-Instituts Kunst- und Baugeschichte zur Internetkunst. An interaktiven Installationen lassen sich Browser-Visionen auch selbst entdecken und ausprobieren. Sowohl online als auch vor Ort präsentiert die Ausstellung „200 Jahre KIT – 100 Objekte“ Teile aus der Geschichte des KIT. Historische wissenschaftliche Geräte und Modelle aus der Lehre treffen auf Kunstwerke, Alltagsgegenstände sowie Objekte mit anekdotischer Pointe wie den Wasserstoff-Bulli des KIT aus den 80er Jahren. -sab/sb/rw