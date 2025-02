Des einen Leid ist des anderen Freud.

Auf dass es nicht so einsam werde in der Fußgängerzone, deren jahrelanger Bau der ohnehin in schwierigster Situation befindlichen Einzelhandelsgeschäften und hier vor allem auch denen, die so was wie sinngestützte Angebote machen, den Garaus macht. Was alles möglich ist und wäre, zeigt nicht zuletzt diese konzertierte Ausstellung in zwei Locations in der City zwischen Europaplatz und Badischem Kunstverein. Hier inszeniert die HfG mit ihrer Graduiertenausstellung „25 Grad“ eine gleichermaßen spannende wie künstlerisch hochstehende Leerstandsbespielung künstlerischer Art und macht die Innenstadt zur kreativen Bühne für die Hochschule für Gestaltung Karlsruhe.

Rund 30 Absolventen präsentieren ihre Abschlussarbeiten und machen ihre Werke einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Der Titel „25 Grad“ symbolisiert den Zeitpunkt des Übergangs vom Hochschulabschluss in die Professionalität. Eröffnet wird die Ausstellung am Do, 13.2. um 17 Uhr im Erdgeschoss der Postgalerie mit einer Vernissage, die Begegnungen zwischen den AbsolventInnen und dem Publikum anregt und den Startpunkt für ein vielseitiges Programm bildet. Es gibt zwei Ausstellungsorte: neben der ehemaligen Ladenfläche in der Postgalerie wird der Badische Kunstverein in der Waldstraße bespielt; die Ausstellungsorte werden durch einen gemeinsamen Spaziergang am Abend des 13.2. aktiviert. Ein vielfältiges Programm aus Screenings, Kolloquien und Workshops während der gesamten Ausstellungslaufzeit lädt dazu ein, mit den Künstlern und Designern in Austausch zu treten. Den Abschluss markiert die Finissage am So, 23.2.

Die Ausstellung zeigt erneut die interdisziplinäre Qualität, die das Studium an der HfG Karlsruhe prägt. Die gezeigten Arbeiten reflektieren die enge Zusammenarbeit zwischen und in unterschiedlichen Fachrichtungen und verdeutlichen, wie stark die Studenten nicht nur von den Lehrenden, sondern auch voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren. Diese Einflüsse, die fachliche Grenzen überschreiten, werden in einem begleitenden Magazin vorgestellt, das einen tiefen Einblick in die Arbeitsweisen und -prozesse der Aussteller gibt. -rw