25. Karlsruher Museumsnacht

Museumsrallye, Spiegelwagen und „Gute Aussichten“ – zur Jubiläumsausgabe der „Karlsruher Museumsnacht“ erwartet die Besucher am Sa, 3.8. eine unvergessliche Nacht voller Kultur.

Unter dem Motto „25 Jahre – Feiert mit uns!“ öffnen 18 Kulturinstitutionen von 18 bis 24 Uhr ihre Türen. Über 240 Veranstaltungen haben die teilnehmenden Häuser zusammengestellt; von Führungen über Konzerte, Lesungen, Mitmachaktionen und Poetry-Slam ist für jeden etwas Spannendes dabei! Tickets kosten im VVK zehn, AK zwölf Euro, zum 25. Jubiläum der „Kamuna“ ist der Eintritt für 25-Jährige frei, ebenfalls für alle unter 18, beide Shuttlebuslinien sind im Ticket enthalten.

Vier Kultureinrichtungen in einem Quartier: Im Hallenbau in der Lorenzstraße lädt das ZKM neben der aktuellen Ausstellung „(A)I Tell You, You Tell Me“ (s. Rezension in der Kunst-Rubrik) zu einer „Museumsrallye“ durch die Lichthöfe. Gemeinsam mit der HfG wurde das Projekt „Antennae: Listening Through The ZKM Archive“ konzipiert. Die HfG präsentiert neben aktuellen Arbeiten von Studenten exklusiv für die „Kamuna“ die Gruppenperformances „Robotic Soundscape“ mit Studenten und Robotern. Einen faszinierenden Einblick in die Sammlung der Kunsthalle gibt die Ausstellung „Kunsthalle Karlsruhe @ ZKM“. Und „Gute Aussichten – Fokus Mexiko-Deutschland“ in der Städtischen Galerie zeigt mit mehr als 40 Werken von mexikanischen und deutschen Fotoartists einen neuen Aspekt der jungen Fotografie.

Parallel zur Landesausstellung „Welterbe des Mittelalters – 1.300 Jahre Klosterinsel Reichenau“ am Bodensee gibt es gleich drei Korrespondenzausstellungen in Karlsruhe: So widmet sich die Präsentation „Nur Beten und Arbeiten? Aspekte klösterlichen Lebens“ des Badischen Landesmuseums den mittelalterlichen Lebenswelten zwischen Kirche und Alltag, das Generallandesarchiv der „Spurensuche – Eine Kriminalitätsgeschichte der Reichenau“. In der Landesbibliothek entwickelten 13 Studenten der Kunstakademie mit dem Originalbestand der Reichenauer Handschriften aktuelle künstlerische Antworten.

Einen Blick hinter normalerweise verschlossenen Türen gibt es ebenfalls bei der „Kamuna“: Der Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe (TSNV) hat es sich zur Aufgabe gemacht, die lokale Nahverkehrsgeschichte zu erhalten und stellt vor der Wagenhalle aus dem Jahr 1913 im Betriebshof Tullastraße eine Auswahl an historischen Straßenbahnfahrzeugen vom Spiegelwagen bis zur Holzklasse aus. Als zweite Gastinstitution ist in diesem Jahr auch wieder der Verein Retro Games mit seinen Computerspieleklassikern dabei.

Weitere Highlights wie der Poetry-Slam im Ständehaussaal der Stadtbibliothek, das Konzert von Nygel Panasco beim Badischen Kunstverein oder die Geburtstagsausstellung „Durlach x 100“ im Pfinzgaumuseum sind auf www.kamuna.de zu finden. Die Programmpunkte kann man individuell in einer Merkliste aufnehmen und so seinen persönlichen Museumsführer für die Museumsnacht zusammenstellen. -rw