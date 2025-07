Unterm Motto „Wissen schafft Vielfalt“ öffnen während der „Karlsruher Museumsnacht“ 21 Kulturinstitutionen ihre Türen von 18 bis 24 Uhr.

Mit der 26. „Kamuna“ gibt das Badische Landesmuseum den Startschuss für den „Museumssommer“ unter dem Motto „Noch einmal Baden in Kultur“ (s. sep. Text). Freuen kann man sich neben den aktuellen Ausstellungen auf einen Blick vom Schlossturm, einen Selfiepoint, eine digitale „Date Night“ mit der Museumsapp „Ping“ sowie eine Führung mit Markgraf Karl Wilhelm höchstpersönlich! Die ganze Vielfalt der Karlsruher Kultur gibt’s im Hallenbau: ZKM, Städtische Galerie, Kunsthalle und HfG gewähren spannende Einblicke; das KIT zeigt zum Jubiläumsjahr in den Räumen in der ZKM-Ausstellung „200 Jahre KIT – 100 Objekte. Teile des Ganzen“ Exponate aus der Geschichte der Universität. Ein Highlight: die Preview des Medienkunstwerks „Le taxi pour le avenir heureux“, das mittels KI die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen erlebbar macht.

Zum ersten Mal bei der „Kamuna“ vertreten sind die Stiftung Forum Recht, das Architekturschaufenster, Planet KA und der Treffpunkt Schienennahverkehr. Von einem begleiteten Ausstellungsrundgang zu Recht im Alltag übers Quiz „Wo wurde das fotografiert?“, den Blick in die Weiten des Alls bis zu historischen Schienenfahrzeugen ist hier für jeden etwas dabei. Auf www.kamuna.de lassen sich alle Programmpunkte in eine individuelle Merkliste aufnehmen, die so zum persönlichen Museumsführer für den Abend wird. Damit die Besucher alle Stationen bequem erreichen können, stehen zwei am Naturkundemuseum zusammentreffende Shuttlebuslinien zur Verfügung, die im Ticketpreis von zehn Euro (AK: zwölf) inbegriffen sind. Mehr zum Programm in der Sommer-Doppelausgabe. -pat